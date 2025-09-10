10 de septiembre de 2025 - 07:42

El Zonda baja al llano y llega un fugaz frente frío: la temperatura máxima para hoy

Hay alerta amarilla por viento Zonda en varios sectores para este miércoles. Luego, un leve descenso de la temperatura.

Foto archivo / Los Andes

Foto archivo / Los Andes

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Leé además

Suspenden las clases en Malargüe por viento Zonda en los turnos vespertino y nocturno

Suspenden las clases en Malargüe por viento Zonda en los turnos vespertino y nocturno

Por Redacción Sociedad
  - Archivo / Los Andes 

Nueva alerta de Zonda: a qué zonas afecta y a cuánto llegará la temperatura máxima

Por Redacción Sociedad

Según lo informado por Defensa Civil, el Zonda empezó a manifestarse desde la madrugada en cordillera sur, Malargüe, sur de San Rafael y sur del Valle de Uco.

Durante la mañana, el viento seco y caliente llegaría a Zona Este, Gran Mendoza y Valle de Uco. Desde las 10, entraría un viento del sur que neutralizaría el Zonda con velocidades promedio que serían de entre 45 y 50 km/h con posibles ráfagas mayores. Producto de este fenómeno, la máxima rondará los 19°C, una baja en comparación a los 25°C de ayer.

En Alta Montaña, en tanto, se esperan precipitaciones y nevadas.

Alerta amarilla por viento Zonda
Alerta amarilla por viento Zonda

Alerta amarilla por viento Zonda

No se instala el frío y sigue el tiempo "primaveral"

La baja en la temperatura apenas durará el miércoles, ya que mañana el pronóstico anticipa "tiempo bueno con cielo despejado en el llano" y una temperatura máxima de 21°C.

El viernes será prácticamente igual, aunque con una máxima mayor: 23°C.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Alerta de viento Zonda en Mendoza: cuándo y en qué zonas - Foto archivo / Los Andes

Zonda por tres días: a qué zonas afectará y de cuánto será la temperatura máxima

Por Redacción Sociedad
Expertos alertan sobre los riesgos de eliminar grupos de alimentos en la dieta de los niños

Aseguran que la mitad de los niños tiene déficits nutricionales: alertan sobre las dietas restrictivas

Por Verónica De Vita
La actualización normativa se enmarca en los reconocimientos internacionales obtenidos por la provincia, como la Guía Michelin y la Academia Iberoamericana de Gastronomía.

Mendoza creó el Registro Provincial de Gastronomía Turística: de qué se trata

Por Redacción Sociedad
Jóvenes, principales víctimas del suicidio

Día Mundial de la Prevención del Suicidio: 3 señales para reconocer una posible depresión y salvar vidas

Por Redacción Sociedad