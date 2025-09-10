El Zonda baja al llano y llega un fugaz frente frío: la temperatura máxima para hoy

Hay alerta amarilla por viento Zonda en varios sectores para este miércoles. Luego, un leve descenso de la temperatura.

Después de dos días con el fenómeno en altura y en el sur, se espera que este miércoles el viento Zonda baje al llano en Mendoza, aunque leve y dando rápido paso a un frente frío.

Según lo informado por Defensa Civil, el Zonda empezó a manifestarse desde la madrugada en cordillera sur, Malargüe, sur de San Rafael y sur del Valle de Uco.

Durante la mañana, el viento seco y caliente llegaría a Zona Este, Gran Mendoza y Valle de Uco. Desde las 10, entraría un viento del sur que neutralizaría el Zonda con velocidades promedio que serían de entre 45 y 50 km/h con posibles ráfagas mayores. Producto de este fenómeno, la máxima rondará los 19°C, una baja en comparación a los 25°C de ayer.

En Alta Montaña, en tanto, se esperan precipitaciones y nevadas.

La baja en la temperatura apenas durará el miércoles, ya que mañana el pronóstico anticipa "tiempo bueno con cielo despejado en el llano" y una temperatura máxima de 21°C.