Fruta que quema grasa incluso mientras duermes: médicos confirman sus efectos

El pomelo , también llamado toronja, es una de las frutas cítricas que despierta el interés de nutricionistas y médicos por sus propiedades metabólicas. Diversos especialistas señalan que su consumo regular puede ayudar al organismo a quemar grasa incluso durante el descanso , gracias a su bajo índice glucémico y a su aporte de fibra y antioxidantes.

Uno de los beneficios principales del pomelo es que tiene un índice glucémico bajo , lo que evita subidas bruscas de azúcar en sangre y facilita que el cuerpo utilice la grasa como fuente de energía.

Además, su alto contenido de fibra prolonga la sensación de saciedad y regula el tránsito intestinal.

Los antioxidantes y enzimas presentes en esta fruta estimulan el metabolismo y favorecen la función hepática, un aspecto clave en la quema de grasas.

“El pomelo es un tentempié ideal para la noche: no pesa el estómago, aporta vitaminas y ayuda a estabilizar los niveles de glucosa”, señalan nutricionistas en distintas publicaciones médicas.

Cómo incluir el pomelo en la dieta de forma adecuada

No hace falta consumir grandes cantidades: medio pomelo al día es suficiente para aprovechar sus propiedades. Puede incorporarse de varias maneras:

Por la mañana en ayunas , para activar la digestión.

Como colación nocturna , favoreciendo la quema de grasa durante el sueño.

En ensaladas y batidos, aportando frescura y vitamina C.

El pomelo combina bien con aguacate, rúcula o menta, y es una alternativa ligera para quienes buscan una opción saludable que complemente un plan de alimentación equilibrado.

Precauciones: posibles interacciones con medicamentos

Aunque el pomelo es muy beneficioso, no es recomendable para todos. Médicos advierten que puede interferir con algunos tratamientos, en especial los relacionados con colesterol, presión arterial o enfermedades cardíacas.

“El pomelo puede potenciar los efectos de ciertos medicamentos, por lo que es esencial consultar al médico antes de incorporarlo de manera regular a la dieta”, advierte un internista.

El pomelo no es una “píldora mágica” para bajar de peso, pero favorece el metabolismo, la saciedad y el equilibrio digestivo.

Incluirlo de forma habitual, especialmente en la cena o antes de dormir, puede ser un aliado en la pérdida de peso y en el cuidado general de la salud.