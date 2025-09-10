El Zonda se siente con fuerza en Potrerillos y anticipan que llegará al llano del Gran Mendoza

Tal como lo anticipaba el pronóstico, el viento Zonda descendió este miércoles al llano y ya se hace sentir con intensidad en Potrerillos. Las ráfagas, que van de moderadas a fuertes, se perciben con fuerza en la zona
Defensa Civil confirmó que el viento Zonda comenzó a sentirse desde la madrugada en la cordillera sur, Malargüe, el sur de San Rafael y el sur del Valle de Uco.
Durante la mañana, el fenómeno alcanzará a la Zona Este, el Gran Mendoza y nuevamente al Valle de Uco, con ráfagas secas y calientes que impactarán en la visibilidad y las actividades al aire libre.
Sin embargo, a partir de las 10 está previsto el ingreso de un viento sur, con velocidades promedio de entre 45 y 50 km/h y ráfagas más intensas, que podría neutralizar al Zonda.
Debido a estas condiciones, la temperatura máxima rondará los 19°C, en contraste con los 25°C registrados ayer.
En Alta Montaña, en tanto, se esperan precipitaciones que podrían complicar aún más la circulación hacia el corredor internacional.