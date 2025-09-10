La emoción de la mendocina que ganó un Emmy; "Jamás me hubiese imaginado trabajando en una serie de Star Wars"

Sábado 6 de septiembre por la noche. El Teatro Peacock , en la siempre estelar ciudad de Los Ángeles (California, Estados Unidos), está repleto . En la sala se están entregando los célebres Premios Emmy de las Artes Creativas 2025 . Entre tantos artistas, productores y realizadores, hay una mendocina de 42 años .

Más allá de la emoción ya por el simple hecho de haber sido nominada -como parte de todo un equipo- en la categoría de Vestuario de Fantasía y Ciencia Ficción , Paula Fajardo no sabe todavía que la tercera entrega la tendrá arriba del escenario , junto a sus compañeros, recibiendo el premio y tocando el cielo con sus manos.

"Si alguien me decía, cuando salí del secundario y decidí estudiar diseño de indumentaria , que iba a ganar un Emmy , jamás me lo hubiese creído. Incluso, ni siquiera me imaginaba trabajando en una serie de Star Wars , eso para mí ya es un regalo ", cuenta la mendocina , quien vive en Dublín (Irlanda) y fue premiada como asistente de diseño de vestuario por el episodio tres de la segunda temporada de "Andor" .

Egresada del Colegio Universitario Central (CUC) , promoción 2001 , Paula comenzó a estudiar Diseño de Moda e Indumentaria en San Paulo (Brasil) y cuando toda la familia se mudó a aquel país. Sin embargo, mientras transcurría su vida académica, se despertó en ella una atracción que la empujaba para el lado del arte , dentro del vestuario, más que para la apariencia en sí.

"Estando en Mendoza , siempre había querido estudiar Diseño de moda , siempre me había interesado. Me interesaba mucho la ropa en sí , como estaba hecha, pero -por sobre todo- el arte de hacer ropa . Y creo que siempre hubo un hilo conductor en mis trabajos, ese agregado de ponerle algo de significado a la ropa , de pensar en el por qué una persona la usaría , eso es lo que más me interesa que cómo se ve”, describe la artista mendocina , quien ha aportado su trabajo en 26 producciones , entre películas, series y cortos .

El arte del vestuario

Aunque tiene 42 años, Paula Fajardo aclara -entre risas- que se quita dos años. "Porque en pandemia nadie vivió", explica, siempre simpática.

Tras mudarse con su familia a Brasil apenas salió del CUC -y mientras estudiaba en una de las academias de diseño de vestuario paulistas (por encontrarse en San Paulo, no por ser exclusiva de Paula)-, a Fajardo le cayó la ficha de que le gustaba demasiado la historia y podía vincular su trabajo para el lado del arte.

"Eso me gustaba más que tener mi propia marca de ropa", se sincera.

En 2007, como tesis para recibirse, Paula organizó un desfile donde lució ropa diseñada por ella misma. Siempre atraída por el perfil histórico y artístico, su trabajo estuvo inspirado en Mesoamérica (principalmente México y Guatemala).

"Quise hacer unas prendas democráticas, que pudiesen ser usadas en tamaños varios y diferentes, y que se pudiesen ajustar a los cuerpos. Además, usé materiales naturales -en general-, y traté, en la medida de posible- de teñirlas con tinturas naturales. Tenía algo de vestuario, y también un toque de dramático", explica.

Paula Fajardo Emmy 8 Gentileza Paula Fajardo

Por medio de una beca, tras presentar su tesis, Paula Fajardo continuó con sus estudios en una universidad de París (Francia). Su estadía aquí se extendió durante seis meses, en los que aprovechó para completar un curso extensivo de vestuario. "Ahí me cuenta de que eso me gustaba", se sincera.

Luz, cámara...

En 2009, Paula se mudó a Barcelona -donde completó un posgrado precisamente en diseño de vestuario, para perfeccionarse-, mientras que, en paralelo, siguió trabajando en moda. Pero en 2013 tomó la decisión que marcaría su vida (y su presente): enfocarse en el diseño de vestuario vinculado al cine y la televisión.

"En 2013 me mudé a Dublín, y no conocía a nadie. De a poquito empecé a contactarme con gente que estaba haciendo cortos, y a colaborar con ellos. En esos primeros meses participé de cortos, películas independientes, y fui conociendo a más gente que trabajaba en la industria", rememora.

El primer trabajo profesional que enumera la diseñadora de vestuario mendocina dentro de su trayectoria es “Red Rock”, una serie policial en la que se desempeñó como asistente de vestuario en 2014. Luego le siguió "Rebellion", una serie de época inspirada en la revolución en Irlanda -guerra civil- y donde, una vez más, Paula pudo combinar su pasión por la historia y el arte.

“Poco a poco, con esos trabajos, empecé a hacer contactos, a conocer diseñadores y a ser parte de varios equipos, me fui como metiendo”, cuenta.

Vikingos y Blancanieves

El trabajo de la diseñadora de vestuario mendocina en Irlanda se fue haciendo cada vez más conocido, así como su experiencia y su nombre propio. Ello le valió llegar a ser convocada para trabajar durante el rodaje de una de las temporadas de la exitosa serie "Vikingos", filmada precisamente en Irlanda.

"Esa fue la primera producción enorme en la que me tocó trabajar, no estuve tanto con el diseño de vestuario, sino más en el set y me tocaba vestir gente, cuidar el vestuario y estar atento a todo. ¡Físicamente fue muy duro, estar todo el tiempo entre barro, peleas y caballos!", recuerda Paula, sonriente. Su trabajo en "Vikingos" se extendió entre 2015 y 2016.

A partir de entonces, el CV de Paula Fajardo se tornó variopinto, pasando por producciones independientes y pequeñas, y también por otras más grandes. "Mujercitas" (serie de la BBC) y "The Green Knight" (A24) -donde la mendocina trabajó como cuidadora del funcionamiento de la ropa- y "El Ritmo de la Venganza" fueron otros de sus trabajos destacados.

Durante la pandemia, en 2020, Paula Fajardo y su familia se mudaron a Londres durante cuatro años (por trabajo del esposo de la diseñadora de vestuario). Luego de los momentos más críticos -y durante los que se frenó la industria audiovisual-, la artista tuvo la posibilidad de volver a trabajar, esta vez en "Blancanieves", otra película de las más populares de su trayectoria y que fue estrenada este año.

Durante este rodaje, Fajardo estuvo a cargo de asistir a todos los extras (principalmente, bailarines) con su vestuario.

Su desembarco en "Andor" y el premio

De la mano de una amiga que hizo en Irlanda, en 2022 a Paula Fajardo se le abrieron las puertas para ser parte del staff de la segunda temporada de "Andor", una de las series de la franquicia "Star Wars". Aquí conoció al diseñador de vestuario Michael Wilkinson, precisamente quien encabeza el equipo que fue premiado con el Emmy hace unos días y donde Paula se desempeñó como asistente de vestuario.

"Mi trabajo consistía en cuidar del vestuario todas las actrices principales, había otro asistente masculino. Tenía que estar pendiente del vestuario de mujeres; el diseñador confeccionaba algo, se hacía la prueba y yo tenía que estar para que las cosas saliesen como el diseñador quería. Ello incluía hablar con sastres, costureras y quienes se encargaban de los accesorios", describe Paula, quien explica que, en estos casos, cada vestuario es un proyecto distinto.

Paula Fajardo Grammy

El Emmy de las Artes Creativas 2025 que ganó el equipo de Paula Fajardo fue en la categoría Vestuario de Fantasía y Ciencia Ficción. Concretamente fue por el episodio tres de la temporada dos, y donde se celebra una boda. El rodaje de ese episodio se extendió durante tres días, y una de las actrices que tenía a cargo la diseñadora mendocina tuvo tres vestidos distintos, y para nada simples.

"En cine, cada jornada es de casi 12 horas. Empezamos a las 7 am y no paramos hasta las 7 de la tarde, Hay una hora de almuerzo, pero cuando estás con millones de cosas, no parás. ¡No descansás nunca!", reafirma, entre risas.

Pero, aclara, todo ello es insignificante cuando se compara con la felicidad y la satisfacción que experimentaron cuando escucharon que eran el equipo ganador.

Mamá full time, su proyecto más inmediato

Hace casi un año que Paula Fajardo se encuentra de licencia por maternidad. De hecho, la nominación y la ceremonia de entrega de premios la sorprendieron en medio de este receso, y es justamente la maternidad el proyecto más inmediato al que se dedicará 100%.

Paula Fajardo Emmy 4

"Tengo dos hijos, uno que está por empezar la escuela y otro que está por cumplir un año. Es lo inmediato, ese será mi trabajo principal, ser madre. Después de la licencia, veré como sigo con otros proyectos", se sincera.

Y, si de sincerarse hay que hablar, aclara que hace bastante no vuelve a Mendoza, y que lo que más extraña son las montañas.

"¡Me cuesta darme cuenta de dónde está el oeste sin las montañas!", acota, y vuelve a reír.