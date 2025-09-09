La mendocina Paula Fajardo se convirtió en una de las flamantes ganadoras de los Premios Emmy de las Artes Creativas 2025. Lo hizo en la categoría de "Mejor vestuario de fantasía y ciencia ficción" y como parte del equipo que diseñó y desarrolló el vestuario de la serie "Andor", parte del universo " Star Wars".
Fajardo, egresada del Colegio Universitario Central (promoción 2001) se desempeñó como asistente de diseño de vestuario de "Andor", y fue precisamente en esa categoría donde la serie de la franquicia "Star Wars" -y que cuenta la historia del nacimiento de la Rebelión- se alzó con uno de los cuatro galardones ganados (de los 14 para los que estaba nominado).
Quién es la mendocina que ganó un Emmy como parte de "Andor", una de las series del universo "Star Wars"
La asistente de diseño de vestuario mendocina tiene una extensa trayectoria en el rubro, ya que cuenta con participaciones en películas como "Blancanieves" y la exitosas serie "Vikingos", entre otras.
Una mendocina, parte del mejor vestuario de fantasía y ciencia ficción
El sábado 6 de septiembre por la noche, durante la entrega de los Premios Emmy de las Artes Creativas de 2025, el nombre de la mendocina Paula Fajardo quedó en el salón de la fama.
Y es que Paula, como asistente de diseño de vestuario, fue confirmada como parte del equipo que se alzó con la estatuilla al "Mejor vestuario de fantasía y ciencia ficción" por su trabajo en "Andor", la serie Star Wars creada por Tony Gilroy.
Además de Fajardo, el staff galardonado está integrado por Michael Wilkinson (diseñador de vestuario), Kate O'Farrell (supervisora de Vestuario) y Richard Davies (también asistente de diseño de vestuario, como Paula).
Los otros tres premios Grammy con que se alzó "Andor" fueron en las categorías "Diseño de Producción Destacado para un Programa Narrativo de Época o Fantasía", "Edición de imagen sobresaliente para una serie dramática". "Efectos visuales especiales sobresalientes en una temporada o una película" y "Edición de sonido excepcional para un programa de no ficción o telerrealidad" (por la música de John Williams).
La trayectoria de la mendocina premiada con un Emmy de las Artes Creativas
Más allá del flamante premio Grammy, Paula Fajardo tiene una amplia trayectoria en el rubro de vestuario y diseño. De acuerdo al sitio especializado en películas Imdb, ha participado en el vestuario de 19 producciones.
- Andor (asistencia a vestuario).
- Blancanieves (senior crowd costume assistant).
- Fundación (workroom supervisor).
- El Caballero Verde (junior costume assistant).
- El ritmo de la venganza (junior costumer).
- El caballero de la Navidad (costume assistant).
- Battle at Big Rock (junior buyer).
- Supervized (costume trainee).
- Resistance (costume trainee).
- Vikingos (costume trainee: dailycostume trainee daily).
- Nightflyers (junior costumer).
- Innocent (costume trainee).
- Mujercitas (costume trainee).
- El hombre que inventó la Navidad (costume trainee).
- Dawn (costume trainee).
- Ripper Street (costume trainee).
- Rebellion (costume trainee dailies).
- Red Rock (costume assistantcostume trainee).
- Poison Pen (asistencia a vestuario).
Además, participó en el diseño de vestuario de
- Shelter.
- Jessy and Nessy.
- The Limit Of.
- The Raven.
- Taryn Barker: Demon Hunter.
- Spiders Trap.
- After.
La felicitación del CUC
En las redes sociales del Colegio Universitario Central le dedicaron publicaciones a Paula Fajardo, felicitándola por el reconocimiento.
Qué alegría compartir esta noticia
Paula Fajardo, estudiante del CUC de la promo 2001, fue parte del equipo ganador del Premio Emmy en la categoría Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes por la serie Andor del universo Star Wars.
Además, trabajó en grandes producciones como Vikingos, Blancanieves y Mujercitas, construyendo una carrera increíble en el cine y la televisión internacional.
Tener una argentina en los Emmy Awards es un orgullo enorme y nos gusta mucho celebrar el logro de nuestros egresados con toda la comunidad del CUC.
¡Felicitaciones, Paula!