Se viene un viernes agradable antes de la llegada del Zonda el sábado: de cuánto será la máxima

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 10°C para mañana en Mendoza. El sábado hay probabilidades de viento Zonda.

Buen tiempo y temperaturas agradables para disfrutar este viernes en Mendoza

Buen tiempo y temperaturas agradables para disfrutar este viernes en Mendoza

Mañana es viernes y el pronóstico lo sabe. Se espera “buen tiempo” en Mendoza con ascenso de la temperatura, ideal para disfrutar la previa del finde. La mínima rondará por los 10°C, mientras que la máxima no superará los 25°C. No obstante, el sábado puede aparecer un enemigo mendocino: el Zonda.

El tiempo para este viernes

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “tiempo bueno” para este viernes 12 de septiembre con ascenso de la temperatura.

La máxima se mantiene en los 25°C, mientras que la mínima será de 10°C, con vientos moderados del noreste. En la Cordillera anuncian poca nubosidad.

También se adelantó que en varias zonas la mínima estará por debajo del promedio anunciado anteriormente: Junín: 4°C, Medrano: 5°C, Los Campamentos: 2.8°C, Santa Rosa: 2°C, El Peral: 2.5°C, Tunuyán: -1°C, Vista Flores: -0.8°C, La Consulta: 2°C, Casas Viejas: -2°C.

Sábado: se anuncia viento Zonda

El sábado 13 de septiembre la temperatura tendrá un marcado aumento, y se mantendrá de esa manera durante toda la jornada. Se espera una máxima de 28°C y una mínima de 11°C, con vientos moderados del sudeste. En la Cordillera se anticipa poca nubosidad, mientras que en las zonas cercanas se espera viento Zonda. La misma alerta se espera en Malargüe.

