Pronóstico en Mendoza: se espera un jueves con cielo descubierto y heladas parciales

Tras un comienzo de semana en Mendoza marcado por el “viento Zonda”, el pronóstico del tiempo anticipa días agradables. Para este jueves se anticipa poca nubosidad y una mínima cercana a los 10°C. No obstante, anunciaron heladas parciales durante la mañana.
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “poca nubosidad” este jueves 11 de septiembre con poco cambio de la temperatura. La máxima se mantiene en los 23°C, mientras que la mínima será de 8°C, con vientos moderados del noreste.
En la Cordillera anuncian poca nubosidad, mientras que también se anticipan heladas parciales. En cuanto a esto, se adelantó que en varias zonas la mínima estará por debajo del promedio anunciado anteriormente:
Junín: 3.5°C, Medrano: 4°C, Santa Rosa: 2.5°C, El Marcado: 1.5°C, Los Campamentos: 2.5°C, Tunuyán: -1.3°C, Vista Flores: -0.5°C. El Peral: 2.5°C, Tres Esquinas: -2.0°C, La Consulta: 1.0°C
Viernes: así estará el tiempo
El viernes 12 de septiembre la temperatura tendrá un leve aumento, y se mantendrá de esa manera durante toda la jornada. Se espera una máxima de 25°C y una mínima de 10°C, con vientos moderados del noreste. En la Cordillera se anticipa poca nubosidad.