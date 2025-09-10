10 de septiembre de 2025 - 21:15

Pronóstico en Mendoza: se espera un jueves con cielo descubierto y heladas parciales

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 8°C para mañana en Mendoza. El viernes, el tiempo irá en mejora.

El pronóstico para este jueves en Mendoza.

El pronóstico para este jueves en Mendoza.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Temperatura para este jueves

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “poca nubosidad” este jueves 11 de septiembre con poco cambio de la temperatura. La máxima se mantiene en los 23°C, mientras que la mínima será de 8°C, con vientos moderados del noreste.

En la Cordillera anuncian poca nubosidad, mientras que también se anticipan heladas parciales. En cuanto a esto, se adelantó que en varias zonas la mínima estará por debajo del promedio anunciado anteriormente:

Junín: 3.5°C, Medrano: 4°C, Santa Rosa: 2.5°C, El Marcado: 1.5°C, Los Campamentos: 2.5°C, Tunuyán: -1.3°C, Vista Flores: -0.5°C. El Peral: 2.5°C, Tres Esquinas: -2.0°C, La Consulta: 1.0°C

Viernes: así estará el tiempo

El viernes 12 de septiembre la temperatura tendrá un leve aumento, y se mantendrá de esa manera durante toda la jornada. Se espera una máxima de 25°C y una mínima de 10°C, con vientos moderados del noreste. En la Cordillera se anticipa poca nubosidad.

