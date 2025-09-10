Pronóstico en Mendoza: se espera un jueves con cielo descubierto y heladas parciales

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 8°C para mañana en Mendoza. El viernes, el tiempo irá en mejora.

Tras un comienzo de semana en Mendoza marcado por el “viento Zonda”, el pronóstico del tiempo anticipa días agradables. Para este jueves se anticipa poca nubosidad y una mínima cercana a los 10°C. No obstante, anunciaron heladas parciales durante la mañana.

Temperatura para este jueves La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “poca nubosidad” este jueves 11 de septiembre con poco cambio de la temperatura. La máxima se mantiene en los 23°C, mientras que la mínima será de 8°C, con vientos moderados del noreste.

En la Cordillera anuncian poca nubosidad, mientras que también se anticipan heladas parciales. En cuanto a esto, se adelantó que en varias zonas la mínima estará por debajo del promedio anunciado anteriormente:

Junín: 3.5°C, Medrano: 4°C, Santa Rosa: 2.5°C, El Marcado: 1.5°C, Los Campamentos: 2.5°C, Tunuyán: -1.3°C, Vista Flores: -0.5°C. El Peral: 2.5°C, Tres Esquinas: -2.0°C, La Consulta: 1.0°C