13 de marzo de 2026 - 12:46

La dura realidad de un jubilado mendocino que sale a vender golosinas en la Alameda

Un influencer mendocino compartió la historia de Reinaldo y emocionó a cientos de usuarios en las redes sociales.

La dura realidad de un jubilado mendocino que sale a vender golosinas en la Alameda.

La dura realidad de un jubilado mendocino que sale a vender golosinas en la Alameda.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La historia de Reinaldo, un jubilado de 80 años que recorre la zona de la Alameda de Ciudad vendiendo golosinas conmocionó a miles de usuarios en las redes sociales.

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Agustín Allegretti, un reconocido influencer mendocino, lo dio a conocer luego de que se lo cruzara mientras caminaba: "Cuando lo vi, sentí algo muy fuerte y pensé que su historia merecía ser mostrada", escribió el joven en su cuenta de Instagram.

En las imágenes, captadas con tecnología Ray-Ban Meta se observa el momento en que Agustín aborda a Reinaldo, quien cargaba una cajita con alfajores, gomitas y galletas, para preguntarle el precio de su mercadería con la intención de comprársela toda. Ante la propuesta, el jubilado, sorprendido le confesó con honestidad: "Ni sé lo que tengo".

Tras contabilizar los productos, el joven le entregó el dinero. Sin embargo, cuando Reinaldo intentó darle el vuelto, el influencer lo detuvo: "No, no, dejeseló al vuelto. Y las cosas tambíen dejeselás, es para usted".

"Un millón de gracias, muchas gracias", reaccionó Reinaldo y contó una difícil situación de salud que atraviesa: "Ando apenas... por la arteria ando con las piernas vendadas y heridas. Ando con un dolor terrible". El influencer se emocionó y le dio un dinero extra con un pedido especial: "Vaya a la casita, ¿me lo promete?".

Un transeúnte que pasaba por el lugar fue testigo de la escena y no pudo contener las lágrimas por el gesto y felicitó al joven: "Qué lindo lo que hacés, te felicito, te juro cómo me gusta la gente como vos".

El video, publicado por Agustín en su perfil de Instagram @agustinallegretti, ya supera las 50 mil visitas y generó una ola de comentarios. "Si algún día lo llegan a ver por el centro, denle una mano si pueden. Comprarle algo, saludarlo, preguntarle cómo está… a veces esos gestos pequeños significan muchísimo", escribió en el post.

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