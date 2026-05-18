18 de mayo de 2026 - 10:41

No es IA: un hombre hizo peligrosas piruetas con un ataúd como asiento en una moto

El impactante video fue grabado en Nigeria y abrió un fuerte debate entre tradición cultural, seguridad vial y respeto funerario.

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El episodio rápidamente explotó en redes sociales, donde usuarios de distintas partes del mundo reaccionaron con sorpresa, indignación y desconcierto por el nivel de riesgo de las acrobacias.

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El motivo detrás del impactante video

Aunque muchos creyeron que se trataba de un desafío extremo para internet, medios locales explicaron que el hecho ocurrió durante un cortejo fúnebre en Nigeria.

El motociclista formaba parte de una comunidad de mototaxistas y realizaba las maniobras como homenaje a un compañero fallecido. En algunas regiones del país, este tipo de demostraciones se consideran una despedida simbólica dentro del gremio.

Durante el recorrido, el conductor hizo “willys” o caballitos sobre la moto, incluso en calles transitadas y rodeado de otros vehículos.

Nigeria

El debate que explotó en redes sociales

El caso generó miles de comentarios en redes sociales. Mientras algunos usuarios defendieron el contexto cultural detrás del homenaje, otros criticaron duramente el peligro que implicaban las maniobras.

Gran parte de las reacciones apuntó al riesgo de provocar accidentes y a la exposición del ataúd en una situación tan extrema.

El episodio también volvió a mostrar cómo un video viral puede generar interpretaciones completamente distintas según el contexto cultural de quienes lo observan.

Un hecho real que muchos confundieron con IA

En plena era de los contenidos creados digitalmente, las imágenes parecían imposibles de creer. Sin embargo, reportes locales confirmaron que no hubo edición ni inteligencia artificial involucrada.

A pesar de la velocidad y las maniobras peligrosas, no se registraron heridos ni accidentes durante el homenaje.

El episodio dejó una mezcla de asombro y debate global sobre los límites entre tradición, espectáculo y seguridad pública.

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