En 1985, Coca-Cola lanzó la "New Coke" para superar a Pepsi: en meses, fue un fracaso histórico

El 23 de abril de 1985, Coca-Cola modificó su receta por primera vez desde 1886 para frenar el avance de Pepsi . A pesar de que los estudios de mercado indicaban que el nuevo sabor, más dulce, superaba a sus competidores en pruebas a ciegas, la respuesta del público fue un rechazo absoluto .

La empresa invirtió 100 millones de dólares en el desarrollo de la "New Coke" tras ver cómo su cuota de mercado caía frente a la agresiva campaña publicitaria de "El desafío Pepsi" , que contaba con figuras como Michael Jackson o Cindy Crawford . En aquellas catas a ciegas, los participantes elegían mayoritariamente el vaso de Pepsi, lo que llevó a los directivos a concluir que el problema residía en el perfil sensorial de su bebida ancestral.

Los estudios previos al lanzamiento masivo fueron prometedores: la nueva receta, más dulce, vencía tanto a la Coca-Cola original como a la competencia en pruebas de laboratorio . Sin embargo, tras el anuncio oficial, la percepción cambió drásticamente. Las encuestas realizadas poco después revelaron que solo un 13% de los consumidores prefería la versión nueva , a pesar de que inicialmente la recepción pareció aceptable.

El error de cálculo se ocultaba en la naturaleza técnica de las pruebas de sabor. Malcolm Gladwell analizó este fenómeno señalando que el fallo estuvo en basar el éxito en simples "sorbos" . Los consumidores reaccionaban positivamente al dulzor intenso de la Pepsi cuando solo probaban una pequeña cantidad, pero ese mismo atributo resultaba menos placentero al beber una lata o botella completa. La fórmula original de Coca-Cola mantenía un equilibrio diseñado para el consumo de envases enteros , un detalle que las pruebas de mercado rápidas ignoraron.

La reacción pública fue asombrosa y superó cualquier previsión de los responsables de la marca. Se organizaron recogidas de firmas y movimientos de protesta a escala nacional sin precedentes para exigir el regreso de la receta tradicional. Los directivos reconocieron que subestimaron el rechazo de la gente hacia el cambio de un producto que ya era parte de su identidad cultural. La presión social obligó a la compañía a rectificar apenas dos meses después, reintroduciendo el producto como "Coca-Cola Classic".

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Finalmente, la "New Coke" dejó de fabricarse y la firma recuperó su posición dominante. A finales de 1985, la versión clásica ya vendía más que la renovada y que Pepsi. En la actualidad, Coca-Cola sostiene una cuota del 44% en el mercado estadounidense, frente al 26% de su competidor, confirmando que el error de marketing terminó por fortalecer la lealtad de los consumidores hacia la fórmula de siempre.

Recomendación de foto de portada: Un primer plano de una botella de cristal de Coca-Cola clásica con gotas de condensación, abierta, junto a un vaso de vidrio con hielo donde se distingue el burbujeo del refresco sobre un fondo neutro.