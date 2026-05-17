No es salmón: una especie de pescado económico es capaz de proteger el corazón y el cerebro

Durante años, el salmón fue considerado uno de los alimentos estrella para proteger el corazón y favorecer el funcionamiento cerebral. Su fama creció gracias a su contenido de grasas saludables y proteínas de calidad. Sin embargo, especialistas en nutrición comenzaron a señalar que existen otras opciones mucho más económicas que incluso pueden igualar o superar algunos de sus beneficios.
Entre ellas aparecen ciertos pescados azules pequeños que muchas veces pasan desapercibidos en la alimentación diaria. Además de tener un precio más accesible, poseen altos niveles de omega-3 y presentan otras ventajas relacionadas con la seguridad alimentaria y el impacto ambiental. Por eso, es indispensable incorporarlos en la alimentación semanal como una alternativa saludable y práctica.
Las sardinas y otros pescados pequeños que sorprenden por su aporte de omega-3
Dentro de las opciones más destacadas aparecen las sardinas, las anchoas y la caballa. Estos pescados azules pequeños son considerados una de las alternativas más inteligentes para quienes buscan obtener una buena cantidad de omega-3 sin gastar demasiado dinero. De hecho, algunas investigaciones de Health Information and Medical Information señalan que las sardinas frescas pueden contener niveles de EPA y DHA incluso superiores a ciertos salmones de criadero.
- Los ácidos grasos omega-3 son fundamentales para el organismo porque ayudan a proteger el sistema cardiovascular y colaboran en el funcionamiento del cerebro.
- También se los relaciona con efectos antiinflamatorios y con beneficios para la memoria y la salud cognitiva. Por ese motivo, muchos nutricionistas recomiendan aumentar su consumo dentro de una alimentación equilibrada.
- Otro aspecto que vuelve atractivas a las sardinas es su aporte de vitamina B12 y calcio. En las versiones pequeñas o enlatadas, incrementa todavía más la cantidad de calcio disponible. Esto puede resultar beneficioso para fortalecer huesos y complementar la dieta diaria de manera sencilla.
Además, los pescados pequeños presentan un menor riesgo de acumulación de metales pesados como el mercurio. Al tener ciclos de vida más cortos y ubicarse más abajo en la cadena alimentaria marina, acumulan menos contaminantes que los grandes depredadores oceánicos.
Especialistas también destacan el aspecto ambiental
Las sardinas, anchoas y caballas suelen considerarse alternativas más sostenibles que especies grandes como ciertos tipos de atún o salmón provenientes de sistemas intensivos de acuicultura.
Por qué el salmón sigue siendo valioso, pero no debería ser la única opción
El salmón mantiene su reputación gracias a su excelente contenido de grasas poliinsaturadas EPA y DHA, proteínas completas y vitamina D, un nutriente que no abunda en demasiados alimentos.
Sin embargo, especialistas remarcan que no todos los salmones son iguales. El salmón salvaje suele ofrecer un perfil de omega-3 más favorable y genera menos preocupaciones relacionadas con posibles residuos farmacológicos utilizados en algunos sistemas intensivos de piscicultura. El problema es que este tipo de producto suele tener un costo mucho más elevado.
Por ese motivo, es indispensable alternar el consumo de salmón con especies más económicas como sardinas, caballa o trucha para obtener beneficios nutricionales similares sin depender únicamente de un pescado costoso que no siempre está al alcance de todos los bolsillos.
También es importante la forma de preparación
Los omega-3 son sensibles a temperaturas excesivas y pueden deteriorarse durante cocciones prolongadas. Por eso, suelen recomendarse métodos suaves como:
- Cocción al vapor.
- Horno a baja temperatura.
- Preparaciones en papel aluminio.
Freír pescado con frecuencia no solo aumenta las calorías, sino que también puede afectar la calidad de las grasas saludables.
nutrición con pescado
Es indispensable consumir pescado entre dos y tres veces por semana.
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Con una buena selección de especies, preparaciones simples y cierta variedad semanal, el pescado puede convertirse en uno de los pilares más importantes de una alimentación equilibrada.