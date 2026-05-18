El aburrimiento de antes no era un vacío, sino un motor: un metaanálisis de 52 estudios vincula la falta de intervención adulta con la resiliencia infantil.

La psicología cuestionó la supuesta fortaleza intrínseca de los niños criados en los años 60 y 70.

La psicología cuestionó la supuesta fortaleza intrínseca de los niños criados en los años 60 y 70. Según recientes análisis, su capacidad de adaptación no surgió de una estrategia educativa deliberada, sino de un estado de abandono cotidiano que los obligó a desarrollar la autonomía mediante el aburrimiento y la imaginación.

Qi Zhang, de la Universidad de Wisconsin-Madison, y Wongeun Ji, de la Universidad Global de Handong, lideraron un metaanálisis que integró los resultados de 52 investigaciones independientes. El estudio detectó que la intervención constante de los padres en situaciones menores -desde tareas escolares hasta conflictos entre amigos- tiene correlaciones constantes con cuadros de depresión y aislamiento social en jóvenes de aproximadamente 20 años.

El costo emocional de la sobreprotección según la Universidad de Wisconsin Stine L. Vigdal publicó en 2022 una revisión sistemática que reforzó esta tesis, señalando que la sobreprotección parental impide el desarrollo de la autorregulación emocional. Esta competencia, definida por Marc Brackett del Centro de Inteligencia Emocional de Yale, se adquiere únicamente a través de experiencias imperfectas y momentos de incomodidad que hoy muchos adultos intentan evitar a sus hijos.

El juego libre apareció como otra pieza fundamental en la construcción del sistema operativo emocional. Un estudio liderado por Yeshe Colliver analizó datos de más de 2.200 niños en el Estudio Longitudinal de Niños Australianos. Los resultados mostraron que el tiempo dedicado al juego no estructurado durante la etapa preescolar predice una mejor gestión de las emociones años después, funcionando como un entrenamiento para la frustración.

La movilidad independiente también sufrió un retroceso drástico según un informe del Policy Studies Institute para la Fundación Nuffield, realizado con 18.000 niños de 16 países. La reducción del espacio para que el menor tome decisiones propias, motivada en gran parte por el tráfico y normas escolares más restrictivas, limitó la capacidad de afrontar problemas cotidianos.

Investigaciones como las de Mariana Brussoni exploraron los beneficios del "juego arriesgado", sugiriendo que la resiliencia no es una cualidad innata, sino que se construye enfrentando pequeños riesgos. El análisis psicológico concluyó que el aburrimiento activaba procesos cognitivos como el pensamiento simbólico, forzando a los niños a buscar soluciones creativas sin depender de estímulos externos constantes. Recomendación de foto de portada: Un niño pequeño sentado solo en un patio de tierra, jugando de espaldas con un palo de madera y piedras, bajo una luz natural intensa que proyecta sombras largas.