20 de mayo de 2026 - 12:15

Elefante marino viral: apareció en plena calle y obligó a cortar el tránsito

El animal fue hallado en el camino hacia Isla Santiago y generó un importante operativo para asistirlo. Vecinos grabaron el momento en que avanzó hacia una camioneta.

Sorpresa viral: un elefante marino apareció en plena calle y obligó a cortar el tránsito.

Sorpresa viral: un elefante marino apareció en plena calle y obligó a cortar el tránsito.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un ejemplar de Elefante marino apareció de manera sorpresiva en Ensenada, Provincia de Buenos Aires, y obligó a interrumpir el tránsito en el camino hacia Isla Santiago por el riesgo que representaba su presencia sobre la calzada.

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La situación ocurrió el martes cerca del puente levadizo que conecta la Avenida Almirante Brown con la isla, donde personal de Fauna bonaerense y de Fundación Temaikèn desplegó un operativo para asistir al animal y retirarlo del lugar.

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Según informaron fuentes municipales, el ejemplar ya había sido visto anteriormente en las inmediaciones del Canal Santiago. Sin embargo, esta vez avanzó directamente sobre la calle y dificultó completamente la circulación vehicular.

Vecinos de la zona registraron en video el momento en que el animal, de gran tamaño, se acercó a una camioneta e incluso estuvo a punto de subirse al vehículo, en una escena que se viralizó en redes sociales.

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Desde las autoridades explicaron que la presencia de este tipo de animales en la zona no es extraña debido a la cercanía con el Río de la Plata, pero remarcaron que nunca antes se había producido una situación de estas características con un ejemplar de semejante magnitud en plena vía pública.

Finalmente, tras un operativo que se extendió durante toda la noche, el elefante marino fue trasladado y liberado con éxito en el mar, según confirmaron desde la oficina de Prensa de Flora y Fauna de la Provincia de Buenos Aires.

Para atraparlo armaron un corralito para que se monte en un carretón al que le colocaron una luz roja que con la oscuridad de la noche llamó su atención y se subió.

elefante marino
La luz roja llamó la atención del animal.

La luz roja llamó la atención del animal.

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