20 de mayo de 2026 - 11:35

Emi, la pequeña basquetbolista que moviliza a Mendoza por un corazón: "Una guerrera que espera por una oportunidad"

Emilia Troncoso Cena, jugadora de Andes Talleres, está internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires a la espera de un donante. Su familia y la comunidad deportiva lanzaron una campaña viral para concientizar sobre la donación de órganos.

Emi tiene 12 años, juega al básquet y necesita un trasplante de corazón: la campaña que movilizó a Mendoza.

Emi tiene 12 años, juega al básquet y necesita un trasplante de corazón: la campaña que movilizó a Mendoza.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Una emocionante campaña de concientización se viralizó en Mendoza: la familia de Emilia Troncoso Cena, la comunidad deportiva de Andes Talleres y la provincia en general se unieron para visibilizar el caso de la pequeña de 12 años que espera un trasplante de corazón.

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Emi se encuentra internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires y, según informaron, está en condiciones de recibir un corazón en caso de que aparezca la posibilidad de un donante compatible.

Una grave inflamación cardíaca, provocada por una medicación, derivó en el complicado cuadro de Emi. Tras las complicaciones, la pequeña fue trasladada en avión sanitario A Buenos Aires, desde donde aguarda por un corazón.

En el video publicado por la cuenta oficial del básquet femenino de Andes Talleres, que rápidamente se volvió viral, explican: "Ella tiene 12 años y desde los 7 vive en una cancha. Entrena, sueña, juega y le pone el corazón a todo lo que hace... Hoy espera una nueva oportunidad. Emi necesita un trasplante cardíaco. Tiene una vida entera por delante, una cancha que la espera y un equipo que nunca la va a dejar de acompañar."

La pequeña juega al básquet en el Matador y hoy su familia encabeza una cruzada de esperanza y fe en busca de un donante. Las imágenes acumulan miles de me gusta y cientos de compartidos en apoyo a Emi.

Su familia atraviesa un momento sumamente difícil y hacen un llamado a la solidaridad para que cada persona comparta el mensaje y amplíe el alcance de la campaña con el fin de concientizar sobre la importancia de la donación de órganos en Argentina a la vez que piden que sumen sus intenciones en cadenas de oración.

Además, la pequeña necesita dadores de sangre.

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