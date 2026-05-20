Más de 400 personas participaron de la Mendoza Hat Walk , una caminata que reunió a mendocinos, turistas, diseñadores y amantes de los sombreros en el Parque General San Martín durante una jornada marcada por el sol otoñal y una postal de la Cordillera nevada de fondo.

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Mendoza Hat Walk: el evento que reúne a cientos de personas para una caminata usando sombreros

La caminata que reunió a cientos de personas culminó en el Museo Moyano.

La provincia fue sede del cierre mundial de la World Hat Walk 2026 , el movimiento global que se desarrolla de manera simultánea en más de 120 ciudades del mundo y que busca revalorizar la sombrerería como oficio artesanal . Además, busca promover la expresión personal y convertirse en un espacio de encuentro colectivo.

El evento se realizó el domingo 17 de mayo y convocó a familias, grupos de amigas, turistas, diseñadores y curiosos que recorrieron distintos puntos emblemáticos del parque, desde los portones hasta el Museo Moyano, pasando por la Fuente de los Continentes, el Rosedal y el Lago.

“Estoy realmente muy movilizada. Me emociona muchísimo que podamos expresarnos de esta forma" , expresó Noelia Roldán, diseñadora, milliner y organizadora de la edición mendocina.

Pese a las bajas temperaturas anunciadas para la jornada, “Mendoza salió igual”, resumieron desde la organización. El clima finalmente acompañó y permitió que cientos de personas disfrutaran de una tarde al aire libre entre música, diseño, gastronomía y actividades culturales.

Embed Mendoza Hat Walk: el evento reunió a más de 400 personas con sombreros para una caminata



El movimiento mundial que busca revalorizar la sombrerería como oficio artesanal y concientizar sobre la importancia de la protección solar, reunió mendocinos, turistas, diseñadores y… pic.twitter.com/a88ttoDPjQ — LOS ANDES (@LosAndesDiario) May 20, 2026

"Esto fue una fiesta, una gran celebración. La energía de todos ha sido maravillosa. Compartimos una tarde memorable y ya estamos pensando en la tercera edición”, dijo Roldán.

Sombreros para protegerse del sol

Además de su costado artístico y cultural, la iniciativa también apuntó a generar conciencia sobre el cuidado de la piel y la importancia de la protección solar.

Dermatólogas de la Sociedad Argentina de Dermatología en la Hat Walk. Dermatólogas de la Sociedad Argentina de Dermatología que participaron de la Hat Walk. Fernando Lazo

Desde la organización remarcaron que el uso del sombrero puede entenderse también como un hábito de autocuidado, especialmente en una provincia con alta exposición solar como Mendoza.

Mendoza dentro de un movimiento global

La iniciativa local es coordinada por Roldán desde 2025 en vínculo directo con el equipo internacional de la World Hat Walk, creada en 2024 por las sombrereras Becky Weaver y Georgina Abbott, fundadoras de London Hat Week.

Actualmente el movimiento es liderado por Tatiana Ashakova, con una propuesta enfocada en la sostenibilidad, la inclusión y la colaboración internacional.

Hat Walk - Fernando Lazo Fernando Lazo

“Los diseñadores, los artesanos, los sombrereros que nos hemos conectado alrededor del mundo compartimos esta visión: salir de nuestros talleres a compartir y celebrar el oficio”, señaló Roldán. Además, destacó que este tipo de encuentros permiten “recuperar los oficios, la presencialidad y la conexión entre personas”.

Diseño local y emprendedores mendocinos

Durante la jornada también hubo exposiciones y presentaciones de emprendimientos y diseñadores locales vinculados a la temática, entre ellos Moksa, Renasce, Matagalán, Postal Identidad Maravilla, Arq Deco, Noe Roldán Atelier y Shakamar.

1 Fernando Lazo Los diseñadores que expusieron en esta edicion Noelia Roldán (sombrero rosa) junto a los diseñadores que participaron de esta edición. Fernando Lazo

El recorrido incluyó además música en vivo, espacios de encuentro y propuestas gastronómicas que acompañaron la experiencia a lo largo de toda la tarde.

El premio más esperado

Uno de los momentos más esperados fue el sorteo del premio principal, que quedó en manos de Victoria Astudillo. La ganadora podrá participar de “Sombrero por los Caminos del Vino”, una experiencia creada por Noelia Roldán junto a We Local que combina técnicas tradicionales de sombrerería, vinos y gastronomía de autor en una bodega mendocina.

Hat Walk - Fernando Lazo Ganadora del premio mayor del sorteo. Fernando Lazo

La propuesta permitirá que la participante diseñe y confeccione su propio sombrero mientras disfruta de una experiencia vinculada al paisaje y al enoturismo local.

Una tercera edición en camino

Los participantes recibieron regalos y participaron de distintas activaciones impulsadas por marcas y organismos que acompañaron la propuesta, entre ellos Industrias Creativas de la Subsecretaría de Cultura de Mendoza, Museo Moyano, Dirección de Parques, Sociedad Argentina de Dermatología y distintas firmas vinculadas al diseño, el bienestar y la gastronomía.

Mendoza Hat Walk Bernarda García Centurión - Los Andes

Con una convocatoria récord y una fuerte presencia local e internacional, Mendoza Hat Walk cerró su segunda edición consolidándose como uno de los encuentros creativos más originales de la provincia y ya proyecta una tercera edición con nuevos vínculos internacionales y una comunidad que sigue creciendo.

“Esto fue una fiesta. Y las fiestas que valen la pena siempre tienen una próxima edición”, concluyó Roldán. “Esto fue una fiesta. Y las fiestas que valen la pena siempre tienen una próxima edición”, concluyó Roldán.