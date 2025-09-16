16 de septiembre de 2025 - 08:11

Se calienta el martes y esta será la temperatura máxima en la previa del Zonda

La semana viene con temperaturas cercanas a los 30°C en Mendoza. Los detalles del pronóstico del tiempo.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica para hoy, martes 16 de septiembre, en el pronóstico del tiempo: "Tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera". Después de una mínima de 9°C, la máxima llegará a los 27°C.

En cuanto al miércoles, el reporte señala: "Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Parcial nublado en cordillera". La mínima será de 13°C, mientras que la máxima rondará los 28°C.

El jueves será el día más caluroso de la semana, con la probabilidad de Zonda en cordillera sur, extendiéndose a Malargüe y valle de Uspallata desde el mediodía y hasta la tarde.

"Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sector sur rotando al noreste. Inestable hacia la noche", señala el pronóstico para el llano, con una mínima de 14°C y una máxima de 29°C.

El viernes habrá un descenso en la temperatura, con 24°C de máxima. También, la probabilidad de tormentas aisladas.

