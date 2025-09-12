Rige una alerta amarilla por viento Zonda y sube la temperatura en Mendoza: a qué zonas afectará

Para este sábado 13 de septiembre, está pronosticada una jornada con poca nubosidad y ascenso de la temperatura acompañado de viento Zonda en Mendoza, según indicó la dirección de contingencias climáticas.
El pronóstico del tiempo indica una máxima de 27°C y vientos moderados a fuertes del sudeste.
Luego de un viernes con buen tiempo y temperaturas primaverales para este sábado está pronosticada una jornada aún más calurosa. El pronóstico del tiempo indica que la máxima será de 27°C y la mínima de 10°C.
Además, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento zonda en Malargüe, San Carlos, Tupungato, Tunuyán y en zonas de la cordillera. A su vez, existe una alerta amarilla por viento en el Gran Mendoza y la zona este de la provincia.
De cara al domingo anticipan una jornada algo nublada y con descenso de la temperatura, aunque seguirá estando agradable. La máxima será de 22°C y la mínima de 14°C.
En tanto el lunes volverá a subir la temperatura y se espera una jornada con buen tiempo. La máxima alcanzará los 25°C y la mínima será de 10°C.