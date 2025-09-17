17 de septiembre de 2025 - 20:54

Nublado, viento Zonda y alerta por tormentas en Mendoza: así estará el tiempo este jueves

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 14°C para mañana en Mendoza. El viernes, la máxima caerá abruptamente.

Se esperan tormentas aisladas y calor en Mendoza.Foto: Archivo / Los Andes
Se esperan tormentas aisladas y calor en Mendoza. Foto: Archivo / Los Andes

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Mendoza continúa con un tiempo “pesado”, especialmente por las altas temperaturas y el viento Zonda. Además, este jueves el Servicio Meteorológico Nacional también pronostica una alerta amarilla por “tormentas” en gran parte del territorio provincial, por lo que anticipa una jornada súper extraña.

Leé además

Mendoza a la espera de las Fiestas Patrias chilenas

Todos listo en Mendoza para las Fiestas Patrias chilenas: música, tradición y expectativa de turismo

Por Redacción Sociedad
Los afiliados a prepagas comenzarán a recibir el excedente que pagan por su plan

Los afiliados a prepagas comenzarán a recibir el excedente de sus aportes

Por Sandra Conte

Temperatura para este jueves

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “nubosidad variable” este jueves 18 de septiembre con poco cambio de la temperatura. La máxima se mantiene en los 29°C, mientras que la mínima será de 14°C, con vientos leves del sector sur rotando al noreste.

Por otro lado, rige una alerta amarilla por tormentas durante la noche en casi todo el territorio mendocino, especialmente en el centro-este. En la precordillera y Malargüe anuncian viento Zonda.

Mendoza
Alerta amarilla por tormentas en varias zonas de Mendoza.

Alerta amarilla por tormentas en varias zonas de Mendoza.

Viernes: alerta por Viento

El viernes 19 de septiembre la temperatura tendrá un marcado descenso, aunque con tormentas aisladas en varias zonas provinciales. Se espera una máxima de 22°C y una mínima de 15°C, con vientos moderados a algo fuertes del sector sur. En la Cordillera se anticipa inestabilidad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

en aconcagua radio, iliana principi: somos el unico centro de nefrologia pediatrica en mendoza

En Aconcagua Radio, Iliana Príncipi: "Somos el único centro de nefrología pediátrica en Mendoza"

Por Redacción
Climathon 2025 se realizará en Mendoza el 3 y 4 de octubre

Climathon 2025: quieren que Mendoza sea una usina de empresas comprometidas con la problemática ambiental

Por Redacción Sociedad
el mal tiempo no apaga los festejos de primavera: que pasara con cada uno de los shows al aire libre

El mal tiempo no apaga los festejos de primavera: qué pasará con cada uno de los shows al aire libre

Por Daniel Arias Fuenzalida
Pick-ups grandes a la venta en Argentina: Chevrolet Silverado, RAM 1500 y 2500 y Ford F-150.

Chatas gigantes bajo la lupa en Mendoza: qué ofrecen Chevrolet, RAM y Ford, a qué precio y quién las compra

Por Cristian Ortega