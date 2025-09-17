Nublado, viento Zonda y alerta por tormentas en Mendoza: así estará el tiempo este jueves

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 14°C para mañana en Mendoza. El viernes, la máxima caerá abruptamente.

Se esperan tormentas aisladas y calor en Mendoza. Foto: Archivo / Los Andes

Mendoza continúa con un tiempo “pesado”, especialmente por las altas temperaturas y el viento Zonda. Además, este jueves el Servicio Meteorológico Nacional también pronostica una alerta amarilla por “tormentas” en gran parte del territorio provincial, por lo que anticipa una jornada súper extraña.

Temperatura para este jueves La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “nubosidad variable” este jueves 18 de septiembre con poco cambio de la temperatura. La máxima se mantiene en los 29°C, mientras que la mínima será de 14°C, con vientos leves del sector sur rotando al noreste.

Por otro lado, rige una alerta amarilla por tormentas durante la noche en casi todo el territorio mendocino, especialmente en el centro-este. En la precordillera y Malargüe anuncian viento Zonda.