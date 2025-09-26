Chocó contra una locomotora en Maipú y se salvó de milagro

Dos choques, con apenas dos horas de diferencia, ocurrieron esta madrugada en el Gran Mendoza. En ambos casos, hubo heridos con politraumatismos.
Fue uno de los dos incidentes viales registrados esta madrugada en el Gran Mendoza. En Guaymallén, el conductor de un auto terminó en una acequia al costado del Acceso Sur.
Dos choques, con apenas dos horas de diferencia, ocurrieron esta madrugada en el Gran Mendoza. En ambos casos, hubo heridos con politraumatismos.
El más grave tuvo lugar pasadas las 2.20 de este viernes, en Maipú. Según informaron fuentes policiales, una locomotora que transitaba por el cruce fue impactada en su lateral izquierdo por una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba de norte a sur en la intersección de calle Nicolás Serpa y las vías del ferrocarril.
El conductor de la camioneta, identificado como B.C.A., de 23 años, sufrió politraumatismos y fue trasladado de urgencia al hospital del Carmen. Personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) asistió a la víctima.
En tanto, el maquinista, M.F.E.Q., de 36 años, salió ileso afortunadamente.
Antes, cerca de las 0.30, un violento accidente se registró en el Acceso Sur, a la altura de Lamadrid, en Guaymallén, pero en solitario.
Un Ford Focus, conducido por U.O.L., de 19 años, circulaba de sur a norte cuando el joven perdió el control, impactó contra el guardarraíl y terminó incrustado en la acequia del costado este de la ruta.
En el vehículo viajaban cuatro acompañantes. Dos de ellos, identificados como L.S. (19) y M.F.M. (19), sufrieron politraumatismos por accidente vial, aunque no requirieron traslado. Los otros dos ocupantes resultaron ilesos, señalaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.
El conductor también salió sin lesiones y el dosaje de alcoholemia realizado dio resultado negativo.
En el lugar trabajó personal del SEC y efectivos policiales.