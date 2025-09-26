26 de septiembre de 2025 - 11:30

Chocó contra una locomotora en Maipú y se salvó de milagro

Fue uno de los dos incidentes viales registrados esta madrugada en el Gran Mendoza. En Guaymallén, el conductor de un auto terminó en una acequia al costado del Acceso Sur.

La zona del choque entre una camioneta y una locomotora en Maipú

La zona del choque entre una camioneta y una locomotora en Maipú

Foto:

Street View
Choque en Acceso Sur

Choque en Acceso Sur

Foto:

Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Dos choques, con apenas dos horas de diferencia, ocurrieron esta madrugada en el Gran Mendoza. En ambos casos, hubo heridos con politraumatismos.

Leé además

Choque múltiple en la avenida General Paz, Buenos Aires.

Choque múltiple por un colectivo que perdió los frenos: así fue el accidente entre 11 vehículos

Por Redacción Policiales
Un camión recolector chocó, volcó y derribó un árbol en la Costanera

Un camión recolector chocó, volcó y derribó un árbol en la Costanera: tres heridos

Por Redacción Policiales

El más grave tuvo lugar pasadas las 2.20 de este viernes, en Maipú. Según informaron fuentes policiales, una locomotora que transitaba por el cruce fue impactada en su lateral izquierdo por una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba de norte a sur en la intersección de calle Nicolás Serpa y las vías del ferrocarril.

El conductor de la camioneta, identificado como B.C.A., de 23 años, sufrió politraumatismos y fue trasladado de urgencia al hospital del Carmen. Personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) asistió a la víctima.

En tanto, el maquinista, M.F.E.Q., de 36 años, salió ileso afortunadamente.

Terminó incrustado en una acequia tras impactar con un guardarraíl en el Acceso Sur

Antes, cerca de las 0.30, un violento accidente se registró en el Acceso Sur, a la altura de Lamadrid, en Guaymallén, pero en solitario.

Un Ford Focus, conducido por U.O.L., de 19 años, circulaba de sur a norte cuando el joven perdió el control, impactó contra el guardarraíl y terminó incrustado en la acequia del costado este de la ruta.

Choque en Acceso Sur
Choque en Acceso Sur

Choque en Acceso Sur

En el vehículo viajaban cuatro acompañantes. Dos de ellos, identificados como L.S. (19) y M.F.M. (19), sufrieron politraumatismos por accidente vial, aunque no requirieron traslado. Los otros dos ocupantes resultaron ilesos, señalaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

El conductor también salió sin lesiones y el dosaje de alcoholemia realizado dio resultado negativo.

En el lugar trabajó personal del SEC y efectivos policiales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Violento choque en Guaymallén: ocurrió en el Acceso Este y calle Tirasso.

Cuatro heridos tras un violento choque en Guaymallén: el conductor dio positivo en alcoholemia

Por Redacción Policiales
Un choque múltiple en el puente que une a Chaco con Corrientes dejó tres heridos graves

Un imactante choque en cadena paralizó el tránsito en el puente que une Chaco y Corrientes

Por Redacción Policiales
Dos autos chocaron de frente en Potrerillos

Dos autos chocaron de frente en Potrerillos y una mujer resultó con graves heridas

Por Redacción Policiales
Choque fatal en Junín: : un motociclista murió tras estrellarse contra un colectivo

Choque fatal en Junín: murió un motociclista tras estrellarse contra un colectivo

Por Redacción Policiales