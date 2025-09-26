Chocó contra una locomotora en Maipú y se salvó de milagro

Dos choques , con apenas dos horas de diferencia, ocurrieron esta madrugada en el Gran Mendoza . En ambos casos, hubo heridos con politraumatismos.

El más grave tuvo lugar pasadas las 2.20 de este viernes, en Maipú . Según informaron fuentes policiales, una locomotora que transitaba por el cruce fue impactada en su lateral izquierdo por una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba de norte a sur en la intersección de calle Nicolás Serpa y las vías del ferrocarril.

El conductor de la camioneta , identificado como B.C.A., de 23 años, sufrió politraumatismos y fue trasladado de urgencia al hospital del Carmen. Personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) asistió a la víctima.

En tanto, el maquinista, M.F.E.Q., de 36 años, salió ileso afortunadamente.

Antes, cerca de las 0.30, un violento accidente se registró en el Acceso Sur , a la altura de Lamadrid, en Guaymallén , pero en solitario .

Un Ford Focus, conducido por U.O.L., de 19 años, circulaba de sur a norte cuando el joven perdió el control, impactó contra el guardarraíl y terminó incrustado en la acequia del costado este de la ruta.

Choque en Acceso Sur Choque en Acceso Sur Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia

En el vehículo viajaban cuatro acompañantes. Dos de ellos, identificados como L.S. (19) y M.F.M. (19), sufrieron politraumatismos por accidente vial, aunque no requirieron traslado. Los otros dos ocupantes resultaron ilesos, señalaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

El conductor también salió sin lesiones y el dosaje de alcoholemia realizado dio resultado negativo.

En el lugar trabajó personal del SEC y efectivos policiales.