Dos autos chocaron de frente en Potrerillos y una mujer resultó con graves heridas

El siniestro vial ocurrió durante la tarde del viernes y la mujer tuvo que ser trasladada al Hospital Central.

Los Andes
Redacción Policiales

Un grave accidente de tránsito se registró este viernes por la tarde en la zona de Potrerillos, Luján de Cuyo, donde dos vehículos colisionaron de manera frontal sobre la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 1111.

Según informaron fuentes policiales de la Comisaría 53°, el siniestro ocurrió alrededor de las 17:00 horas y dejó como saldo una mujer con lesiones de carácter grave y tres personas más con heridas leves.

El hecho fue reportado al 911 por testigos que alertaron sobre un fuerte impacto y la presencia de personas atrapadas en los vehículos. Al llegar al lugar, personal policial constató que uno de los vehículos involucrados era una camioneta Chevrolet S.11, conducida por Enrique V., de 61 años, quien iba acompañado por una menor de 10 años.

El otro rodado, un Chevrolet Onix, era manejado por Axel B., de 28 años, quien viajaba con Antonella C., de 24.

Por razones que aún se investigan, ambos vehículos impactaron de manera frontal, provocando que Antonella C. sufriera una luxación de cadera con fractura expuesta en el fémur derecho, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Central.

El resto de los involucrados, resultaron con heridas leves y fueron atendidos en el lugar.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo, que trabaja para esclarecer las causas del siniestro.

