19 de septiembre de 2025 - 21:42

Un imactante choque en cadena paralizó el tránsito en el puente que une Chaco y Corrientes

En el incidente vial producido en el puente que une ambas provincias, 15 personas resultaron heridas, tres de ellas se encuentran en grave estado.

Un choque múltiple en el puente que une a Chaco con Corrientes dejó tres heridos graves

Un choque múltiple en el puente que une a Chaco con Corrientes dejó tres heridos graves

Foto:

Captura de video
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En la tarde del día de hoy cercade las 16.20 a la altura del kilómetro 2,2 , ocurrió un trágico accidente en el que alrededor de 15 personas resultaron con heridas, tres de ellas de gravedad. El siniestro se debe a un choque en cadena que se produjo sobre el puente General Belgrano, que une las provincias de Chaco y Corrientes, y que quedó totalmente bloqueado tras el incidente.

Leé además

Dos autos chocaron de frente en Potrerillos

Dos autos chocaron de frente en Potrerillos y una mujer resultó con graves heridas

Por Redacción Policiales
Choque fatal en Junín: : un motociclista murió tras estrellarse contra un colectivo

Choque fatal en Junín: murió un motociclista tras estrellarse contra un colectivo

Por Redacción Policiales

Según declaró el chofer del camión que provocó el siniestro, se quedó sin frenos y embistió a otros vehículos que circulaban en ambas direcciones, entre Resistencia y la ciudad de Corrientes.

Embed

Según Agencia Noticias Argentinas, como consecuencia del choque tres personas resultaron heridas de gravedad y fueron derivadas al Hospital Escuela de Corrientes.

El impacto fue de tal magnitud que dos autos quedaron a punto de caer del viaducto hacia las aguas del río Paraná, que separa ambas capitales, mientras que dos motociclistas escaparon de milagro de ser arrollados por los otros autos que arrastró el camión.

En tanto, desde Vialidad Nacional (VN) comunicaron que el tránsito sobre el puente continuará cortado por varias horas más, hasta que los operarios consigan remover a la gran cantidad de vehículos involucrados en el incidente, que dejó incomunicadas a ambas provincias.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La beba quedó internada  en el Hospital Notti | Archivo Los Andes

Manejaba alcoholizado con una beba de 11 meses y protagonizó un triple choque

Por Redacción Policiales
Accidente en la ruta 7: choque frontal entre motociclista y camión

Choque en la ruta 7: un motociclista herido tras impactar con un camión en la Curva del Soldado

Por Redacción Policiales
Maipú: un choque entre un auto y una moto dejó una víctima fatal.

Choque fatal en Maipú: un motociclista murió tras ser embestido por un auto que se quedó sin frenos

Por Redacción Policiales
Un hombre de 30 años fue imputado por atropellar a un playero luego de intentar pagar con billetes falsos en una estación de servicio

Intentó pagar con billetes falsos, atropelló y arrastró a un playero 200 metros y fue detenido

Por Redacción Policiales