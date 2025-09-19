Un imactante choque en cadena paralizó el tránsito en el puente que une Chaco y Corrientes

En el incidente vial producido en el puente que une ambas provincias, 15 personas resultaron heridas, tres de ellas se encuentran en grave estado.

Un choque múltiple en el puente que une a Chaco con Corrientes dejó tres heridos graves

En la tarde del día de hoy cercade las 16.20 a la altura del kilómetro 2,2 , ocurrió un trágico accidente en el que alrededor de 15 personas resultaron con heridas, tres de ellas de gravedad. El siniestro se debe a un choque en cadena que se produjo sobre el puente General Belgrano, que une las provincias de Chaco y Corrientes, y que quedó totalmente bloqueado tras el incidente.

Según declaró el chofer del camión que provocó el siniestro, se quedó sin frenos y embistió a otros vehículos que circulaban en ambas direcciones, entre Resistencia y la ciudad de Corrientes.

Embed | Se quedó sin frenos y embistió a varios vehículos: tres heridos graves



Alrededor de 15 personas resultaron con heridas, tres de ellas de gravedad, luego de un choque en cadena que se produjo esta tarde sobre el puente General Belgrano, que une las provincias de Chaco y… pic.twitter.com/i9Fjs8LQav — LOS ANDES (@LosAndesDiario) September 20, 2025 Según Agencia Noticias Argentinas, como consecuencia del choque tres personas resultaron heridas de gravedad y fueron derivadas al Hospital Escuela de Corrientes.

El impacto fue de tal magnitud que dos autos quedaron a punto de caer del viaducto hacia las aguas del río Paraná, que separa ambas capitales, mientras que dos motociclistas escaparon de milagro de ser arrollados por los otros autos que arrastró el camión.

En tanto, desde Vialidad Nacional (VN) comunicaron que el tránsito sobre el puente continuará cortado por varias horas más, hasta que los operarios consigan remover a la gran cantidad de vehículos involucrados en el incidente, que dejó incomunicadas a ambas provincias.