Se desbarrancó en Potrerillos y terminó en el agua: tenía carnet de principiante y causó furor

El video se volvió viral en TikTok, con miles de reacciones y “me gustas”. “Le hacía falta agua al radiador”, bromeó un usuario.

Viral: se desbarrancó en Potrerillos y terminó en el agua.

Un conductor perdió el control de su vehículo en Potrerillos y terminó desbarrancando hacia el embalse. El video del accidente fue compartido en TikTok y generó miles de reacciones, sobre todo porque en la publicación se aclara que “el conductor tenía carnet de principiante”.

El hecho rápidamente se volvió viral en redes sociales. La grabación, difundida por el usuario @cesartornellonasisi, acumuló más de 44 mil visualizaciones, cientos de “me gusta” y una ola de comentarios, muchos de ellos en tono humorístico sobre lo ocurrido.

Embed @cesartornellonasisi Un dia normal por Mendoza Lo de la oblea es sarcasmo jajaja!!! ♬ sonido original - Pintamos Toda La Casa “Pasas un día en potrerillos y no falta el que se queda atascado con tremenda camioneta”, escribió un usuarios, mientras que otro ironizó: “Creo que así no se lavan los autos, pero como no tengo auto mejor no opino”.

También aparecieron frases como: “Le hacía falta agua al radiador” y “A falta de moto de agua, auto de agua”. El caso se sumó a otros momentos insólitos ocurridos en Potrerillos. Si bien no es el único que sufrió un accidente de este tipo, el video causó furor en las redes sociales.

Críticas en TikTok Por otro lado, varios internautas remarcaron el costo que debió implicar sacar el auto del agua, por lo que calificaron como una “tontería” del conductor. A raíz de esto, muchos cuestionaron con dureza que, teniendo carnet de principiante, el conductor circulara por una zona considerada peligrosa.

“¿Con la oblea principiante? No puede manejar en rutas, y menos por ahí! Baratito te salió”, escribió una persona. “Son porteños. Están acostumbrados a que siempre haya piso delante del piso por eso pasan en doble línea amarilla cuando van a la montaña”, colocó otro.