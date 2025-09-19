Choque fatal en Junín: murió un motociclista tras estrellarse contra un colectivo

El siniestro vial ocurrió esta tarde en la localidad de Philips. La víctima, de solo 21 años, fue trasladada al hospital Saporiti, pero llegó sin vida.

Choque fatal en Junín: : un motociclista murió tras estrellarse contra un colectivo

Un trágico siniestro vial dejó una víctima fatal esta tarde en Junín. El incidente se registró alrededor de las 16 en la intersección de Carril Retamo y Calle Arias, en el distrito de Philips.

La víctima fatal fue identificada como Luis Fuentes, de 21 años, quien conducía una motocicleta Marca Gilera 200 c.c. Modelo SMX de color negro. El otro vehículo implicado en la colisión fue un colectivo interno 35 de la Empresa Dicetours, cuyo conductor es Claudio R., de 48 años.

Según informaron fuentes policiales, el conductor de la motocicleta circulaba por Carril Retamo de Este a Oeste, detrás del colectivo. Al parecer, el micro intentó girar hacia el sur por Calle Arias y fue en ese momento que el motociclista, al intentar pasarlo, terminó chocando con el colectivo en su costado izquierdo.

A raíz del fuerte impacto, Fuentes fue atendido y trasladado de urgencia al Hospital Saporiti, en Rivadavia. A pesar de la atención, al llegar al hospital se constató el deceso del joven.

Tras el fatal incidente, se le realizó el dosaje de alcohol en sangre al conductor del colectivo, Claudio R., el cual arrojó un resultado de 00,00.