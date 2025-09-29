29 de septiembre de 2025 - 19:12

Un socavón en plena ruta complicó el tránsito en el Acceso Sur en Luján de Cuyo

El pozo se produjo debido a una falla del sistema sanitario y armaron un bypass de emergencia.

Socavón sobre ruta 40 a la altura de calle Carrodilla, en Luján de Cuyo

Socavón sobre ruta 40 a la altura de calle Carrodilla, en Luján de Cuyo

La Municipalidad de Luján de Cuyo informó la interrupción del tránsito sobre una parte del Acceso Sur debido a problemas estructurales en un caño de cloaca y que provocó un socavón en plena ruta.

Por Redacción Sociedad
Según informaron, el Acceso Sur fue intervenido en ambos sentidos a la altura de calle Carrodilla, entre Rawson y Paso. La causa de esta intervención es una falla del sistema sanitario. Ahora piden precaución al circular por la zona.

Rotura del colector cloacal en el Acceso Sur y calle Carrodilla, Luján de Cuyo: el operativo
Ante la gravedad de la situación, personal del Municipio trabaja sobre ese tramo afectado de la ruta 40. Como medida para solucionar la problemática y restablecer la circulación, la Municipalidad informó que instalaron un bypass. El objetivo de esta acción es normalizar la situación y restablecer el servicio con la mayor rapidez posible.

Las autoridades solicitaron circular con precaución por la zona mientras duren las tareas de reparación.

Juan Martín del Pópolo, secretario de aguas de la municipio de Luján de Cuyo, explicó lo sucedido: "Hay un colector cloacal que atraviesa esta zona que se ha roto y por suerte no ha habido ningún accidente. Estamos trabajando para mantener dos autopistas funcionando, la vial y la cloacal".

Desde horas de la tarde se está desviando el tránsito de sur a norte por colectora con ayuda de la Policía de Mendoza. Se espera que la situación se normalice en entre este martes y miércoles.

El tránsito:

  • Sur → Norte (lado Este): transitable con precaución.
  • Norte → Sur (lado Oeste): más complicado, se recomienda evitar la zona.
Por Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad
Por Redacción
