29 de septiembre de 2025

Nublado, ventoso y precipitaciones en Mendoza este martes: cuál será la máxima y la mínima

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 11°C para mañana en Mendoza. El miércoles, el tiempo tendrá una leve mejora.

Nublado y ventoso: este es el pronóstico del tiempo para este martes en Mendoza

Nublado y ventoso: este es el pronóstico del tiempo para este martes en Mendoza

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Redacción Sociedad

La semana en Mendoza arrancó de la mejor manera para los mendocinos y, según informa el pronóstico del tiempo, se mantendrá de la misma forma durante los próximos días. No obstante, el tiempo este martes sufrirá pequeños cambios: con nubosidad, viento fuerte, precipitaciones y caída de la temperatura.

Temperatura para este martes

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “nubosidad parcial y mucho viento” este martes 30 de septiembre con descenso de la temperatura. La máxima se mantiene en los 23°C, mientras que la mínima será de 11°C, con vientos moderados del sector sur.

En la Cordillera anuncian nevadas, lo que podría traer complicaciones a la hora de viajar. Además, se esperan precipitaciones aisladas en varias zonas de Mendoza.

Miércoles: volverá el tiempo agradable

El miércoles 1 de octubre la temperatura tendrá un leve ascenso, y se mantendrá de esa manera durante toda la jornada. Se espera una máxima de 27°C y una mínima de 9°C, con vientos moderados del noreste. En la Cordillera se anticipa poca nubosidad.

