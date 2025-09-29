Alfredo Cornejo confirmó que Javier Milei vendrá a Mendoza "en el marco de la campaña"

El gobernador Alfredo Cornejo confirmó que el presidente formará parte de la campaña rumbo a las elecciones del 26 de octubre.

Este lunes, la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza fortaleció la campaña de Luis Petri como candidato a diputado nacional con más presencia nacional. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, llegó a la provincia para inaugurar sedes de fuerzas federales junto a él y el gobernador Alfredo Cornejo.

En ese contexto, el mandatario provincial confirmó de manera muy escueta que el presidente Javier Milei también formará parte de la campaña y tiene previsto visitar Mendoza en breve, aunque sin fecha confirmada aún.

“Confirmamos que va a venir el Presidente, en el marco de la campaña. Nos ha pedido al Gobierno provincial una propuesta, así que en breve se lo vamos a hacer”, respondió Cornejo en una rueda de prensa dirigida a Bullrich.