29 de septiembre de 2025 - 19:26

Alfredo Cornejo confirmó que Javier Milei vendrá a Mendoza "en el marco de la campaña"

El gobernador Alfredo Cornejo confirmó que el presidente formará parte de la campaña rumbo a las elecciones del 26 de octubre.

El presidente Javier Milei y el gobernador Alfredo Cornejo sellaron la alianza electoral. (Archivo).

Foto:

Prensa Gobierno Mendoza
Los Andes | Martín Fernández Russo
Por Martín Fernández Russo

Este lunes, la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza fortaleció la campaña de Luis Petri como candidato a diputado nacional con más presencia nacional. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, llegó a la provincia para inaugurar sedes de fuerzas federales junto a él y el gobernador Alfredo Cornejo.

En ese contexto, el mandatario provincial confirmó de manera muy escueta que el presidente Javier Milei también formará parte de la campaña y tiene previsto visitar Mendoza en breve, aunque sin fecha confirmada aún.

Confirmamos que va a venir el Presidente, en el marco de la campaña. Nos ha pedido al Gobierno provincial una propuesta, así que en breve se lo vamos a hacer”, respondió Cornejo en una rueda de prensa dirigida a Bullrich.

De esta forma, se confirmaron los rumores de que Milei visitaría Mendoza, en el marco de una gira nacional que ya tuvo a Córdoba y Tierra del Fuego como primeras paradas. Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y Río Negro también figuran en esa lista de provincias a visitar, según anticipó la agencia Noticias Argentinas.

