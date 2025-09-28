Mario Vadillo: "El Frente Verde está para cortar con la corrupción enquistada en Mendoza"

El candidato a diputado nacional del Frente Verde , Mario Vadillo , pasó por Los Andes y durante la entrevista dejó en claro la postura que tendrá la alianza con Libres del Sur respecto a la minería y reveló cuáles son sus propuestas. A su vez, apuntó contra el Gobernador, Alfredo Cornejo y el Partido Justicialista . También expuso el motivo por el cual no se sumó a La Unión Mendocina en 2023 con Omar De Marchi .

-Soy una persona común de Mendoza . Trabajo como abogado desde hace casi 30 años y, con el tiempo, distintas circunstancias me llevaron a involucrarme en lo social. Fundé una ONG de defensa del consumidor que, en su momento, necesitó más presencia en la Legislatura. Tengo dos hijas, Rocío y Sol, que hoy viven en España. Son profesionales y decidieron irse porque sentían que en Argentina no tenían un futuro.

-Nunca fue desde la política partidaria, sino desde el servicio público. La ONG no tenía nada de político, pero en la práctica nos encontramos con problemas más grandes que las garantías de productos o las bajas de servicios: la factura del gas, impuestos encubiertos en Mendoza, la lucha por la zona fría.

Impulsamos la creación del EMOP (NdR: el Ente Provincial de Transporte, un órgano de control que no existía en Mendoza) a partir de un recurso en la Corte y conseguimos logros judiciales a través de acciones colectivas. Pero entendimos que para cambiar las cosas de fondo había que estar también en el Congreso. Así nació la ley de zona fría, una propuesta mendocina que terminó beneficiando a usuarios de todo el país.

-Ahora que el Gobierno evalúa eliminar o reducir el subsidio de la zona fría en el Presupuesto 2026, ¿qué opina?

- El artículo 72 del presupuesto plantea derogar el artículo 75 de la ley de zona fría, lo que volvería a dejarla solo como beneficio para el sur, hasta Malargüe. Pero el frío no se mide por latitud, sino por temperaturas reales: en El Cepillo, San Carlos, por ejemplo, están las mínimas más bajas del país.

El sistema tarifario funciona por categorías: en Mendoza casi todos caemos en R3, que es la más cara, mientras que en Buenos Aires la mayoría es R1 porque consumen menos. La zona fría compensa esa desigualdad. Además, no impacta en el presupuesto porque se financia con un fideicomiso solidario entre usuarios.

Lo que hay detrás de esta discusión son intereses de las distribuidoras, que buscan margen para aumentar. Nuestra tarea en el Congreso es frenar estos chanchullos que cargan a los usuarios con más impuestos.

Mario Vadillo (2) El candidato a diputado nacional del Frente Verde, Mario Vadillo, en entrevista con diario Los Andes. Ramiro Gómez / Los Andes.

-¿Cómo está viendo la campaña?

- El ciudadano común la está pasando muy mal y lo que menos quiere escuchar es de política porque siente que no hay respuestas. En Mendoza los sueldos son bajos, los trabajadores estatales están casi en la indigencia, las tarifas son de las más altas del país y la comida cuesta más que en otros lugares.

Entonces no hay entusiasmo por votar. Muchos creen que siempre ganan los mismos y no sienten representación. Con Milei también hay decepción: la motosierra le pegó al ciudadano común, mientras la corrupción sigue. Pese a eso, nosotros estamos mucho en la calle y somos bien recibidos porque llevamos propuestas claras y coherentes.

-¿Cuáles son las propuestas del Frente Verde?

- Defender al ciudadano común y cuidar el bolsillo de la gente. Cuando elegís legisladores, lo que buscás es que lleven tu voz al Congreso para sacar leyes que protejan tu economía.

Un ejemplo son los cargos extras en las boletas de luz, que pueden llegar al 40%. Queremos una ley que los prohíba. También proponemos eliminar la RTO a nivel nacional, sacándole el negocio a los privados y pasándolo al Estado con tarifas razonables.

Otro punto es un blanqueo para quienes figuran en el Veraz por deudas producto de la crisis, para que puedan volver a acceder al crédito. Y queremos una ley nacional de aguas, fundamental ante el calentamiento global, además de defender la ley de glaciares.

-¿Y qué cambiaría ese blanqueo para el ciudadano común?

- Que pueda acceder a crédito en una economía más estable y con baja inflación. En lugar de destinarse a financiar al Estado, el ahorro se orientaría a préstamos para que la gente pueda comprar una moto, un auto, un lote o sacar una hipoteca.

Frente Verde-Partido Verde-Libres del Sur-Mario Vadillo-Ernesto Mancinelli (2) El Frente Verde está compuesto por el Partido Verde, Libres Del Sur y Reconstruyendo Malargüe. Prensa Frente Verde.

-¿Cómo se van a manejar con el tema de la minería?

- No estamos en contra de la minería. Cuando fui legislador apoyé proyectos como Potasio Río Colorado o Hierro Indio. Pero también defendí la ley 7722 cuando el radicalismo como el peronismo para derogarla.

Lo importante es que sea sustentable y con controles reales. No podemos permitir accidentes como en Jáchal, San Juan, donde la contaminación quedó para siempre. En Mendoza nadie se opone al petróleo, porque se garantizan controles. Con la minería debe ser igual: minería sí, pero cuidando el agua.

-¿Van a acompañar el proyecto San Jorge?

- Como está planteado, no. Intentamos participar de la audiencia pública y no nos dejaron entrar. Además, en Uspallata no hay licencia social: los vecinos no quieren que su lugar se convierta en un basurero. El Gobierno confunde a la opinión pública. La gente no está contra la minería, sino a favor del agua. Nunca se marcha diciendo “no a la minería”, se marcha por cuidar el agua. Lo que falta es transparencia y controles. Asegurale a la gente que le cuidás el recurso hídrico, el aire, la tierra; y la gente te va a dejar hacer cualquier proyecto.

-¿Para qué está el Frente Verde?

- Para cortar con la corrupción enquistada en Mendoza. Esa es nuestra meta principal. Así como Alfonsín restituyó la democracia y Milei instaló el debate sobre una economía más ordenada, ahora la nueva revolución es la lucha contra la corrupción permanente.

Mario Vadillo (3) Ramiro Gómez / Los Andes.

-¿Qué expectativas tienen para estas elecciones?

- En la elección pasada le ganamos al PJ en Guaymallén y Las Heras, aunque nos fue mal en el sur. Ahora con Libres del Sur, que tiene mucha territorialidad, y en Malargüe con la unión que hicimos con Silvina Camiolo que tiene una agrupación municipal y cuenta con tres ediles, creo que hemos mejorado.

Además, la continuidad de nuestro trabajo hace que más ciudadanos nos reconozcan y confíen. Yo sigo trabajando todo el tiempo sin tener ningún cargo.

-¿Qué los une con Libres del Sur?

- Ellos se han unido a nosotros. Más que una unión, es una adhesión. Ellos decidieron dejar a Cornejo porque Milei representaba un límite y se sumaron a nosotros porque nuestras propuestas sociales son muy parecidas: defensa de usuarios, trabajadores y sectores vulnerables.

-¿No les preocupó que antes fueran socios de Cornejo?

- Ellos mismos reconocieron que no podían seguir con Cornejo. Vieron en nosotros claridad y coincidencias en la defensa de la gente. En Mendoza hace falta salir tanto del cornejismo como del kirchnerismo.

-¿No temen convertirse en una “bolsa de gatos”?

- No, porque tenemos continuidad y coherencia. Si leés nuestras propuestas, son las mismas en todas las elecciones: defender a los consumidores, cuidar el medio ambiente y proteger a los trabajadores.

-Pero hubo desprendimientos, como el de Mauro Giambastiani.

- Nadie es inmune cuando enfrente está Cornejo, que maneja todo. Tiene influencia en los organismos, en colegios profesionales, en todos lados. Enfrentar ese poder no es fácil. Hasta te pone los payasos en los cumpleaños. Cómo podés ser inmune a una billetera así.

Desgraciadamente, el error legislativo que hay es que los puestos tendrían que ser del partido y no de la persona. También le pasa al peronismo.

Mario Vadillo 3 El candidato a diputado nacional del Frente Verde, Mario Vadillo. Ramiro Gómez / Los Andes.

-¿Cómo evitar que eso les pase a futuro?

- Estamos planteando que hay gente con valores. No todos se dejan tentar por un sueldo o una dádiva. Hay quienes tienen continuidad y convicciones. Si no, la política sería solo un negocio.

-El peronismo dice que resiste al poder ¿Qué opina?

- Nada más mentiroso que eso. Hasta hace dos semanas Sagasti se peleaba a muerte y planteaban una ruptura. El PJ no es una bolsa de gatos, son una bolsa de delincuentes, de Cristina para abajo. Su líder está preso por estafar al Estado. Ellos están divididos mal, se ve en la Legislatura que votan divididos.

-¿Ahí se diferencian de Provincias Unidas?

-Nosotros vamos a captar más al radical y al peronista decepcionado. Nosotros estamos hablándole al tipo común decepcionado, es decir, el tipo que no sabe que es Provincias Unidas porque no entiende los frentes que hay. Hoy la gente está más preocupada por si cambia dólares o no que por las elecciones. Nuestro trabajo es estar presentes cuando llegue el momento.

¿Qué piensa cuándo dicen que dividen a la oposición y favorecen a Cornejo?

-Nosotros nunca fuimos funcionales a Cornejo. No lo acompañamos cuando quiso ampliar la Corte, algo que ya tenía acordado con el peronismo. La casta son ellos: De Marchi, Milei, Cornejo, los demócratas. Siempre están juntos. Yo soy un ciudadano común, que está en la calle. Ellos solo aparecen en elecciones cuando se disfrazan con las alianzas.

Cuando yo me senté con De Marchi, no me pareció bien como planteó el juego. Félix cuánto lleva con el hermano haciendo el enroquecito del intendente en San Rafael y del diputado Nacional. Cuánto llevan Petri y Difonso trabajando en el Estado. Seamos serios.

-¿Por qué no fueron juntos en 2023?

- Porque yo quería ir a una PASO, igual que Difonso, pero De Marchi no aceptó.

Quién es Mario Vadillo

-Tiene 61 años

-Es abogado. Se recibió en 1994 en la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente ejerce la profesión.

-Tiene dos hijas, Rocío y Sol, quienes hoy viven en España.

-Fue diputado provincial por Protectora entre 2017 y 2021.