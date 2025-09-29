Lunes agitado para Cornejo: viaje a CABA, Consejo de Mayo y encuentro con Bullrich en Mendoza

El gobernador Alfredo Cornejo inició la semana con una agenda cargada de actividades. En horas de la mañana viajó a la Ciudad de Buenos Aires para reunirse con su par de Chubut, Ignacio Torres, y luego participará en un nuevo encuentro del Consejo de Mayo convocado por el Gobierno nacional.

Luis Petri y Patricia Bullrich en modo candidatos: llegan a Mendoza para inaugurar las sedes de las fuerzas federales

Por la tarde, el mandatario mendocino regresará a la provincia para asistir a la inauguración de las nuevas sedes de la Policía Federal y de Gendarmería Nacional en Guaymallén. El acto, previsto para las 16, contará con la presencia de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich , y del ministro de Defensa, Luis Petri .

La primera reunión de la jornada será con el gobernador chubutense en la Casa de Chubut , en pleno microcentro porteño. Cornejo y Torres buscarán limar los detalles para la presentación penal que pretenden realizar en la Justicia de los Estados Unidos contra la familia Eskenazi por su ingreso a YPF .

De este reclamo también formarán parte los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz) y su intención es instar la acción penal, investigar la compra y posterior expropiación de YPF. En tanto, con ese proceso en marcha, al menos, apuntan a suspender la acción civil mientras se sustancia el otro juicio.

El conflicto surge a partir de que la jueza Loretta Preska decidiera que la Argentina devuelva el 51% de las acciones de la compañía petrolera, expropiada durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, y que el Estado nacional le pague al fondo Buford alrededor de US$16.000 millones.

El Consejo de Mayo

Más tarde, a las 10, Cornejo se trasladará a la Casa Rosada para participar del Consejo de Mayo. La convocatoria se realizó tras la reciente gira de Javier Milei por Estados Unidos, donde el presidente norteamericano, Donald Trump, le habría sugerido fortalecer los vínculos con la oposición.

Luego de asegurar asistencia financiera por parte de Estados Unidos, el oficialismo nacional procura mejorar su posición en el Congreso y volvió a reunir al Consejo de Mayo.

El encuentro, encabezado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tendrá como ejes principales la reforma laboral y la tributaria, aunque no se descarta que se aborde también la cuestión de la coparticipación.

Cornejo asistirá en representación de los gobernadores. En la mesa también estarán el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; la senadora Carolina Losada; el diputado Cristian Ritondo; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez; y el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini.

Alfredo Cornejo en el Consejo de Mayo.jpeg El gobernador Alfredo Cornejo en el primer encuentro del Consejo de Mayo. Prensa de la Jefatura de Gobierno de Nación.

La llegada de Bullrich a Mendoza

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, arribará junto con Alfredo Cornejo este lunes por la tarde a Mendoza para inaugurar la nueva sede de la Policía Federal, ubicada frente a la Municipalidad de Guaymallén. Luego se trasladará al distrito de Puente de Hierro, donde participará de la apertura de las oficinas de la Gendarmería Nacional.

En ambas actividades estará acompañada por el ministro de Defensa y candidato a diputado nacional, Luis Petri. El propio funcionario nacional había anunciado la visita hace dos semanas, pero el acto fue reprogramado porque en esa fecha Bullrich decidió acompañar a Javier Milei en su visita a Córdoba.