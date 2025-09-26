El Gobierno convocó al Consejo de Mayo en búsqueda de un consenso con dialoguistas y aliados

La reunión será el próximo lunes. La reactivación del Consejo de Mayo se da tras el pedido de Donald Trump a Javier Milei, en pos de reponer los acuerdos con los gobernadores y así revertir el escenario adverso en el Congreso (rechazo a los vetos).

El Consejo de Mayo volverá a reunirse el lunes en Casa Rosada. La cita quedó programada luego del pedido de Donald Trump para que la administración de Javier Milei retome los vínculos con la oposición.

Tras la negociación por la ayuda financiera de Estados Unidos, ahora el Gobierno argentino tiene como objetivo revertir el escenario adverso en el Congreso y afianzar la gobernabilidad. La reunión será encabezada por el Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos.

Francos.jpg La nueva reunión la encabezará el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos. Internet Al encuentro también asistirán distintos referentes políticos, sindicales y empresariales que buscan avanzar con los 10 puntos que la mayoría de los gobernadores firmaron en el Pacto de Mayo. Según informó TN, entre los ítems del documento se destacan una nueva discusión de la coparticipación, como así también las reformas laboral y tributaria.

Consenso con los gobernadores, el desafío libertario El Consejo de Mayo será una nueva oportunidad para que el oficialismo retome conversaciones con los dialoguistas y aliados que apoyaron a Milei en 2024, pero que luego se alejaron del oficialismo. El Ejecutivo tiene por delante un gran desafío: acercarse a los gobernadores, en plena campaña y tras las negociaciones con Estados Unidos.

Un grupo de gobernadores se reunió en Río Negro y abrió las puertas al diálogo con el Gobierno Un grupo de gobernadores se reunió en Río Negro y abrió las puertas al diálogo con el Gobierno. Consejo Federal de Inversiones Cabe mencionar que el jueves, algunos de ellos se reunieron en el Foro Iberoamericano de Sistemas de Garantías y Financiamiento PyME. En ese escenario, reclamaron discutir el alcance de la ayuda financiera que la Argentina negocia con Estados Unidos.