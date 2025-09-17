Patricia Bullrich canceló su viaje a Mendoza y dos inauguraciones siguen pendientes: qué hará Luis Petri

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich , tenía previsto viajar a Mendoza este viernes para inaugurar dos sedes de las fuerzas federales junto al ministro de Defensa y candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, Luis Petri . Finalmente la funcionaria desistió por ser invitada al acto del presidente Javier Milei en Córdoba.

Luis Petri y Patricia Bullrich en modo candidatos: llegan a Mendoza para inaugurar las sedes de las fuerzas federales

La visita de Bullrich había sido anunciada por el propio Petri a través de su cuenta de Instagram, teniendo en cuenta que ambos están de campaña con La Libertad Avanza. En el caso de la funcionaria es candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires.

“ El viernes 19 de septiembre vamos a estar en Mendoza junto a @patobullrich. En el gobierno de @javiermilei tenemos Fuerzas más capacitadas y con todo lo que necesita una provincia tan importante como Mendoza para estar más segura”, había publicado el domingo Petri.

Las sedes de la Policía Federal y Gendarmería Nacional que iba a inaugurar Bullrich se encuentran en Guaymallén, pero ante la cancelación de su visita quedaron “suspendidas sin fecha” de puesta en funcionamiento, advirtieron desde Casa de Gobierno.

En tanto, desde el ministerio de Defensa confirmaron a Los Andes que Petri viajará a Mendoza este viernes pero realizará “actividades propias de campaña” .

Mientras que fuentes cercanas a Bullrich aclararon que canceló su llegada a Mendoza por el acto que realizará Milei ese mismo día en Córdoba, pero su participación dependerá de “cómo evolucione” la multitudinaria marcha universitaria que habrá hoy en el Congreso.

Las sedes que esperan el corte de cinta de Patricia Bullrich

La nueva sede de la Policía Federal está ubicada frente a la Municipalidad de Guaymallén, en la intersección de las calles Benavente 4153 y Libertad. Hasta ahora las oficinas de operaciones de la fuerza de seguridad estaban instaladas en San Juan.

El nuevo edificio, que pertenece al gobierno provincial y cuenta con tres plantas, y para cumplir con uno de los acuerdos que cerró con la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.

La Policía Federal contará con despachos operativos, sala de reuniones, espacios para inteligencia y análisis de datos, además de áreas de logística y seguridad. El diseño prioriza la conectividad tecnológica y los sistemas de comunicación segura.

En el mismo departamento se encuentran las instalaciones de Gendarmería Nacional, precisamente en Pedro Vargas 90 de Dorrego. Allí se aguarda por la inauguración de las remodelaciones que se realizaron en el edificio, como la entrega de nuevos equipos de trabajo.