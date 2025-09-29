29 de septiembre de 2025 - 20:39

Nuestra Feria: hasta 60% de descuento en muebles de diseño en Mendoza

Durante 10 días, Mendoza será escenario de la feria anual de Nuestra Tierra Mobiliario, que ofrecerá hasta un 60% off en productos seleccionados, en sus dos sucursales locales.

Por Redacción

Mendoza se prepara para una de las oportunidades más esperadas por los amantes del diseño y la decoración: Nuestra Feria, la gran propuesta de Nuestra Tierra, llega con descuentos de hasta el 60% en efectivo o transferencia bancaria.

Por 10 días, las dos sucursales de la marca con fabricación e identidad propia invitan a recorrer sus espacios y descubrir muebles que combinan calidad, diseño y estilo único.

Una feria para renovar el hogar

Diseño, sustentabilidad y fabricación propia son los pilares de esta marca con más de 25 años de trayectoria. Sus productos se destacan por el uso de materiales nobles que logran transformar espacios cotidianos en lugares extraordinarios. El evento tendrá como protagonistas desde sillones y mesas de comedor, hasta accesorios que marcan la diferencia.

Muchos productos estarán disponibles en oferta especial, con descuentos que llegan hasta el 60%. Se realizará todos los días, incluso el domingo, asegurando que cada visitante pueda aprovechar la experiencia completa de compra.

Visitá las sucursales y viví la experiencia

Los locales de Nuestra Tierra en Mendoza se preparan para recibir a quienes quieran renovar sus espacios con muebles de alta calidad y diseño exclusivo, aprovechando esta oportunidad única del año. No es solo una feria de descuentos: es una invitación a redescubrir el hogar y crear ambientes que reflejen tu estilo.

¿Cuándo? Desde el jueves 2 de octubre hasta el sábado 11 de octubre.

¿Dónde? En todas las sucursales de Nuestra Tierra:

  • Darragueira 270 (Chacras de Coria)

  • Paso de los Andes 1217 (5ta sección, Ciudad de Mendoza)

Más información y anticipo de todo lo que vas a encontrar en las redes sociales de Nuestra Tierra (@nuestratierramobiliario).

