Huentala Wines conquistó los IWC Wine Industry Awards Argentina 2025 con la fuerza de Gualtallary

La jornada incluyó la IWC Wine Fair , una feria de vinos que reunió a más de 30 bodegas y 150 etiquetas, abierta en dos instancias: de 12 a 15 h para un público profesional —sommeliers, distribuidores, prensa especializada y referentes de la industria—, y de 15 a 22 h para consumidores finales apasionados por el vino. El programa se completó con las IWC Talks , un ciclo de seis ponencias sobre temas clave para el negocio vitivinícola, y la Gala de Premiación , que coronó a los ganadores de la edición argentina 2025.

Durante la gala de premiación, Huentala Wines recibió sus distinciones tras haber ganado Medalla de Oro y doble Trophy en el International Wine Challenge (IWC) 2025 de Londres : Mejor Vino Tinto de Argentina y Mejor Blend de Malbec de Argentina, con su vino Huentala La Isabel Estate Cofermented Blend 2023 .

Por otro lado, la bodega propiedad del Grupo Huentala presentó su portafolio en la Feria, acercando a profesionales y amantes del vino algunas de sus etiquetas más reconocidas y premiadas, que despertaron gran interés entre los asistentes.

En representación de la bodega estuvieron presentes Paola Camsen , directora de Grupo Huentala; José “Pepe” Morales , líder del equipo de enología; Mariano Garay , gerente comercial de Huentala Wines; Gonzalo Serra , Jefe de Ventas; Maximiliano Karpowicz , gerente de exportaciones; y Lucas Pereira Cuquejo , gerente de hospitalidad.

“Ser parte de esta primera edición de los IWC Awards en Argentina fue una experiencia enriquecedora y un orgullo enorme. No solo compartimos nuestros vinos con un público experto, sino que también tuvimos la posibilidad de generar vínculos y de mostrar la esencia de nuestro proyecto en una plataforma internacional”, expresó Paola Camsen, quien agradeció a los organizadores del evento, María Laura Ortiz y Rodrigo Ojeda, “por haber creado un espacio de encuentro tan valioso para toda la comunidad del vino argentino”.

En tanto, José “Pepe” Morales consideró “sumamente importante haber podido estar en este evento tan importante para el vino argentino ya que, de alguna forma, pone en la cumbre de la industria mundial del vino, a los mejores vinos de nuestro país”.

La participación de Huentala Wines en los IWC Awards representa un paso más en su camino de consolidación como referente del Valle de Uco, proyectando al vino mendocino hacia nuevos mercados y posicionándolo en la escena global.

Huentala Wines, en una exclusiva cena de enólogos y referentes del IWC

Además de participar en las actividades del 25 de septiembre, Huentala Wines estuvo presente en la cena especial para enólogos realizada la noche anterior en el restaurante “Cauce” de Puerto Madero. El encuentro fue liderado por María Laura Ortiz, Country Ambassador del IWC y directora del IWC Wine Industry Awards Argentina 2025, y contó con la presencia de Chris Ashton, propietario y director del International Wine Challenge; Lee Sharkey, directora comercial del IWC; Oz Clarke, célebre crítico de vinos y figura emblemática del certamen; Amanda Barnes, Master of Wine; y un grupo reducido y selecto de enólogos. En ese marco, José “Pepe” Morales presentó el Huentala Blocks Edition, Austral block 19 Malbec 2022, con gran repercusión entre los asistentes.

Sobre los IWC Wine Industry Awards Argentina

Los IWC Wine Industry Awards Argentina se inspiran en los más de 40 años de historia del International Wine Challenge, que ha reconocido a las bodegas más destacadas en Reino Unido y España. En esta primera edición local, se premió la excelencia en todas las áreas de la cadena vitivinícola: desde la producción y elaboración hasta la experiencia final del consumidor y el enoturismo.

SOBRE HUENTALA WINES

Huentala Wines, perteneciente al Grupo Huentala —grupo empresario liderado por Julio Camsen—, cuenta con un terreno de 230 hectáreas en Gualtallary, una zona privilegiada del Valle de Uco, ubicada a 1400 msnm, al pie de la Cordillera de los Andes.

La bodega abre sus puertas al turismo ofreciendo visitas guiadas, degustaciones y un parque de esculturas de gran tamaño, además de una propuesta gastronómica con menús temáticos en el restaurante Rastro by Huentala Wines.

Por otro lado, los turistas pueden visitar la sede de Huentala Wines en pleno centro de la ciudad de Mendoza, situada en el edificio del Hualta Winery Hotel Curio Collection By Hilton, primer y único hotel bodega urbano de América.

SOBRE GRUPO HUENTALA

Grupo Huentala es una empresa familiar, 100% mendocina, comprometida en crear experiencias únicas e inolvidables para sus clientes. Inspirada en la visión de su fundador, Julio Camsen, se posiciona en el sector financiero y fintech a través de Chimpay y Ohana; vitivinícola y gastronómico con Huentala Wines; Rastro By Huentala Wines; La Cabrera, casa de carnes; La Tavolata, Ristorante Ítalo Argentino; y Jacarandá Garden Bar; y en la industria de la hospitalidad y del entretenimiento con los hoteles Sheraton Mendoza Hotel & Cosmo Casino, Huentala Hotel y Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton. Los tres hoteles se ubican en el KM cero de la Ciudad de Mendoza y están conectados entre sí, convirtiéndose en un distrito de arte, vino y gastronomía, y en el polo hotelero más importante del interior del país con 350 habitaciones.

Por otro lado, Grupo Huentala mantiene un firme compromiso con el cuidado del medioambiente, implementando prácticas sustentables en todas sus unidades de negocio. En este camino, trabaja para cumplir con certificaciones de referencia como “Hoteles Más Verdes”-promovida por la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), validada por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) y reconocida por el Ministerio de Turismo de la Nación-; y el “Protocolo de Sustentabilidad Vitivinícola” de Bodegas de Argentina, entre otras. Además, invita a sus clientes a sumarse a estas acciones responsables en favor del planeta.