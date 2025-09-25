Torre Le Pilier: un nuevo ícono residencial y cultural en la avenida Emilio Civit, corazón de Mendoza

Kristich Desarrollos presentó la Torre Le Pilier , un ambicioso emprendimiento inmobiliario que busca marcar un antes y un después en el segmento residencial de alta gama en Mendoza . Se ubica sobre avenida Emilio Civit 646, a metros de los portones del Parque General San Martín.

El proyecto se distingue no solo por sus características premium sino también por su exclusiva ubicación y por la incorporación de la emblemática Casa Graffigna , que será restaurada y puesta en valor como parte integral del complejo.

“Este es nuestro gran proyecto de vivienda familiar sobre calle Emilio Civit”, destacó Flavio Kristich , titular de la desarrolladora en diálogo con Los Andes. Y agregó: “En el segmento ABC1 estamos queriendo posicionarnos en la provincia con un diferencial único: la incorporación de la Casa Graffigna, que le otorga un valor cultural y un agregado arquitectónico distinto. En un mismo espacio convivirán una casa de más de 100 años con uno de los edificios más modernos de la ciudad”.

La Torre Le Pilier apunta a un público que busca residencias permanentes con amplios espacios. Las unidades van desde 130 m² en adelante, con la posibilidad de contar hasta con tres cocheras por departamento, resolviendo uno de los principales problemas de estacionamiento en la zona.

Flavio Kristich, de Kristich Desarrollos, en la obra de la Torre Le Pilier.

La propuesta incluye departamentos de uno, dos y tres dormitorios, todos con diseños pensados para maximizar la comodidad y la funcionalidad. Los de mayor superficie alcanzan los 196 m², con suites, balcones circundantes y áreas de estar amplias.

El edificio también ofrecerá un completo set de amenities: piscina climatizada, solarium, gimnasio, salones de usos múltiples, saunas, vestuarios, meeting room, laundry, bicicleteros, lockers para recepción de mercaderías y estaciones de carga para autos eléctricos. En cuanto a seguridad, dispondrá de front desk, acceso selectivo a pisos con tarjeta, cerraduras digitales y vigilancia las 24 horas.

Captura de pantalla 2025-09-22 a la(s) 16.37.36 Así quedará terminada la Torre Le Pilier, de Kristich Desarrollos, sobre avenida Emilio Civit 646.

Valor cultural y proyección urbana

Uno de los diferenciales del proyecto será la recuperación de la Casa Graffigna, que formará parte del conjunto como espacio de uso público. “La restauración está a cargo de nuestro proyecto. Allí habrá actividades culturales y posiblemente usos comerciales que darán vida a la avenida Emilio Civit. No hay dudas de que lo cultural va a estar atado a todo este desarrollo”, explicó Kristich.

La Torre Le Pilier se presenta así como una apuesta innovadora que combina lo patrimonial con lo moderno, ofreciendo a Mendoza un nuevo ícono arquitectónico que refuerza el posicionamiento de la ciudad en el segmento premium de desarrollos urbanos. Y todo con la trayectoria de Kristich Desarrollos como respaldo a este emprendimiento de lujo en el corazón de la Quinta Sección.