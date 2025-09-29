29 de septiembre de 2025 - 20:39

En Aconcagua Radio, la Secretaria General de ATSA, Patricia Irrutia, habla sobre nuevo convenio

“Se suman derechos, no se pierde nada” señaló la referente sindical, en Aconcagua Radio, y explicó algunas de las características del convenio.

Manifestación de ATE y ATSA en el Acceso Este. Ignacio Blanco / Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) firmó recientemente un nuevo convenio colectivo con el Gobierno de Mendoza, una medida que, según sus representantes, busca actualizar y ampliar derechos para el personal comprendido en el régimen 15, es decir, los trabajadores de la salud no médicos. Patricia Irrutia, dirigente del gremio, destacó en diálogo con Aconcagua Radio que el convenio anterior regía desde 2008 y había quedado desactualizado frente a la incorporación de nuevas carreras terciarias y universitarias en el sector. “No se trata de quitar derechos ni de perder estabilidad, como se ha dicho desde algunos sectores, sino de sumar y reconocer funciones que antes no estaban contempladas”, afirmó.

Leé además

El nivel inicial es imprescindible para la socialización de los más pequeños.

Nivel Inicial 2026 en Aconcagua Radio: Qué tener en cuenta para las inscripciones de lo más pequeños
maria eugenia zamareno, del cippec, dialogo con aconcagua radio sobre el peso del voto joven en mendoza

María Eugenia Zamareño, del CIPPEC, dialogó con Aconcagua Radio sobre el peso del voto joven en Mendoza

Por Redacción

La sindicalista remarcó que el régimen 15 abarca a profesionales universitarios, técnicos y administrativos matriculados, responsables de lo que denominó “el arte del cuidado”, en contraposición al régimen 27 y 38, que comprende al cuerpo médico. “El equipo de salud es multidisciplinario, y era necesario que ese reconocimiento quedara reflejado en el convenio”, explicó.

En cuanto a los beneficios concretos, Irrutia subrayó que se incorporó la reducción horaria —una ley impulsada por el gremio— y que el nuevo marco permitirá incrementos salariales de entre 25% y 60%, dependiendo de la función. “No puede ser que trabajadores con cinco o seis años de formación estén cobrando 700 u 800 mil pesos, cuando la canasta familiar ronda los 2 millones”, sostuvo.

Además, defendió la necesidad de que APSA logre mayoría en la representación gremial para garantizar la plena vigencia del acuerdo: “Necesitamos ser mayoría porque del otro lado hay organizaciones que no pertenecen a la actividad y no saben negociar”.

Finalmente, Irrutia insistió en que el convenio refuerza principios como la igualdad, la ética, el mérito y la jerarquía profesional. “Este acuerdo es funcional y moderno, a diferencia del anterior, que era meramente estructural y general. Aquí no se pierde nada: se suman derechos y se da un paso adelante para los trabajadores de la sanidad mendocina”, concluyó.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

en aconcagua radio, hugo fiorens, titular del observatorio de seguridad vial

En Aconcagua Radio, Hugo Fiorens, titular del Observatorio de Seguridad Vial

Por Redacción Sociedad
sol alzu en aconcagua radio: viene bajando el nivel de repitencia en el secundario, pero a costa de la calidad

Sol Alzú en Aconcagua Radio: "Viene bajando el nivel de repitencia en el secundario, pero a costa de la calidad"

Por Redacción
Guasones y el rock hecho bandera

Guasones en Aconcagua Radio: vuelven a Mendoza y tocan en el Arena Maipú

Por Redacción Espectáculos
chepo vilaprino en aconcagua radio: el trastorno bipolar no es solo un problema emocional

Chepo Vilapriño en Aconcagua Radio: "El trastorno bipolar no es sólo un problema emocional"

Por Redacción