María Eugenia Zamareño, del CIPPEC, dialogó con Aconcagua Radio sobre el peso del voto joven en Mendoza

La investigadora del CIPPEC se refirió a la importancia de este segmento electoral en conversación con Aconcagua Radio.

En el programa "Haciendo Cumbre" de Aconcagua Radio se analizó el peso del voto joven en Mendoza, que supera ampliamente el promedio nacional. La conversación se dio con María Eugenia Zamareño, investigadora asociada de Estado y Gobierno en el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), quien destacó la relevancia de este segmento electoral y su comportamiento en las urnas.

"Yo creo que es un debate absolutamente saldado", afirmó Zamareño sobre la participación de los jóvenes a partir de los 16 años. Y agregó: " De hecho, en este momento Reino Unido está debatiendo también la incorporación de jóvenes de 16 y 17 años a los padrones electorales y que puedan participar de elecciones. Es decir, es una tendencia a nivel mundial".

La especialista subrayó que el peso del voto adolescente es reducido en términos cuantitativos, pero que adquiere otra dimensión al ampliar el rango generacional: "El voto de 16 y 17 años representa el 2,7% del padrón nacional. Pero lo cierto es que si tomáramos a los jóvenes en sentido más amplio, hasta 29 años, esa población representa el 40% del padrón electoral".

En ese sentido, Zamareño remarcó que el verdadero desafío no está únicamente en habilitar la participación, sino en incentivar la concurrencia a las urnas: "No definen una elección quienes tienen 16 y 17. Pero los de 16 a 29 representan un segmento bastante grueso del padrón electoral y es interesante ver que además es el sector de la población que menos acude a las urnas".

Escucha la nota completa acá y podés escuchar la radio en vivo en www.aconcaguaradio.com.

Embed