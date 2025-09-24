En Aconcagua Radio Pedro Peretti analiza las retenciones y el impacto en el campo y la economía

Pedro Peretti, ex titular de la Federación Agraria Argentina , se comunicó con Aconcagua Radio para analizar la reciente medida del Gobierno que implementa retenciones cero por un mes y su impacto en el sector agropecuario y la economía nacional.

“Las retenciones son un instrumento de política económica que no se puede analizar si no se considera el contexto. Esta medida que acaba de tomar el Gobierno nacional es una catástrofe para los sectores populares y para la Argentina como país”, aseguró Peretti.

El dirigente destacó que, si bien los grandes productores pueden beneficiarse, la medida tiene consecuencias negativas para la mayoría de la población. “Es una transferencia de recursos a un sector muy concentrado en la actividad agropecuaria, ultra mega concentrado. Además, es una catástrofe para el sector popular, que ve afectadas jubilaciones, empleados públicos y personas con discapacidad”, explicó.

Peretti remarcó la disparidad entre los beneficiados y los perjudicados: “Los grandes ganadores de esta decisión política son los megaproductores y los agroexportadores que ya tienen concentradas y compradas todas las hojas. Al productor no le llega nada, porque se retuvieron las retenciones del 26 al 30% de lo que entregó”, detalló.

Asimismo, defendió la segmentación de las retenciones como una herramienta justa: “96 inventadas es lo que venimos proponiendo desde hace mucho tiempo: que pague más quien más tiene y que pague menos o nada quien tiene una unidad económica pequeña. Esa es la posición de la Federación Agraria desde hace 30 años”.

El ex titular de la Federación Agraria también habló sobre la función de las retenciones en el contexto global: “No son solo un impuesto o un derecho de exportación, sirven para propiciar un cultivo por encima de otro, desalentar una zona productiva sobre otra y proteger la mesa de los argentinos. La Argentina destruyó todo su sistema de administración entre mercado exterior e interior, y lo único que nos queda son las retenciones para tratar de equilibrar precios internacionales y nacionales”.

Peretti concluyó con una advertencia sobre el rumbo de la política agropecuaria: “No cabe duda de que esta medida ataca los cimientos del Estado y de la nación. Los recursos fiscales terminan sobre los hombros de los sectores populares mientras los grandes millonarios se benefician”.

