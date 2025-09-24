En Aconcagua Radio la doctora Alexia Ratazzi analiza la relación entre el paracetamol y el autismo

En una entrevista exclusiva con Aconcagua Radio , la doctora Alexia Ratazzi, psiquiatra infanto-juvenil , se refirió a la reciente polémica generada por los comentarios de Donald Trump sobre la relación entre el paracetamol y el desarrollo del autismo .

“Los dichos de Trump generaron bastante repercusión, porque es un medicamento que suele ser usado por mujeres embarazadas”, explicó la especialista. “Yo siempre creo que hay que ser muy responsable y cauteloso a la hora de hacer manifestaciones públicas sobre temas tan sensibles”, agregó.

Ratazzi destacó que, aunque existen estudios que sugieren cierta asociación, la evidencia científica aún es contradictoria. “Hay estudios que encuentran cierta asociación, y otros, incluso con poblaciones de más de 2.400.000 personas, que no encuentran vínculo alguno entre el consumo de paracetamol y el autismo”, detalló.

La médica enfatizó la importancia de la precaución y el sentido común: “Si sabes que hay algún estudio que podría indicar una implicancia, lo más prudente es usar este fármaco lo menos posible, de manera puntual y nunca de forma prolongada”.

Además, la especialista recordó que durante el embarazo “siempre hay que ser muy cuidadosos con todos los fármacos que se consumen” y señaló que los prospectos de los medicamentos indican claramente si su uso es seguro en embarazadas. “La gran mayoría de medicamentos te dicen ‘no los tomes’, y esto se podría sumar al paracetamol en algún momento”, advirtió.

En cuanto al aumento de diagnósticos de autismo en los últimos años, Ratazzi explicó que no hay una sola causa: “En los últimos 20 o 25 años, la detección ha sido más temprana y se incluyen personas que antes no estaban dentro del espectro, como los que tienen síndrome de Asperger. Además, factores como la mayor edad de los padres y la prematurez de algunos niños también pueden influir”.

Finalmente, la especialista concluyó: “Todo lo que ingerimos tiene un efecto, algunos beneficiosos y otros adversos. Lo importante es conocerse, informarse y ser prudente con el uso de cualquier medicamento”.

La entrevista con la doctora Ratazzi en Aconcagua Radio dejó en claro que la ciencia continúa investigando estas asociaciones y que la precaución y la información confiable son las mejores herramientas para las futuras madres.

Escucha la nota completa acá y podés escuchar la radio en vivo en www.aconcaguaradio.com