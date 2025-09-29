Sol Alzú en Aconcagua Radio: "Viene bajando el nivel de repitencia en el secundario, pero a costa de la calidad"

La analista de datos de Argentinos por la Educación dialogó con Aconcagua Radio sobre el último informe del observatorio, que arroja datos preocupantes.

En "El medio de todo", de Aconcagua Radio, conversaron con Sol Alzú, analista de datos de Argentinos por la Educación, a propósito del último informe del observatorio, que revela un dato tan contundente como preocupante: en Argentina, sólo 1 de cada 10 estudiantes logra terminar la secundaria en tiempo y forma, y con el nivel esperado en Matemática y Lectura.

La especialista señaló que, aunque hay indicadores que muestran mejoras en términos de permanencia escolar, el panorama está lejos de ser alentador cuando se trata de aprendizajes. "Son cada vez más los chicos que llegan efectivamente con la edad que deberían tener al último año. O sea, vienen bajando los niveles de repitencia, de deserción, y esa es una buena noticia. El problema es que muchas veces esto se da a costa de la calidad", explicó.

El déficit en el dominio de contenidos clave, especialmente en matemática, es uno de los focos de mayor alerta. "Son cada vez más los chicos que llegan, pero no con los aprendizajes adecuados. En particular vemos que hay un fuerte problema en lo que es matemática en el nivel secundario. Hoy en día tenemos un 85% de los chicos que no alcanza el nivel satisfactorio en matemática", apuntó Alzú.

