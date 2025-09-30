Miguel Ángel Pierri renunció a la defensa de Morena Rial y seguirá detenida: "No queremos tener problemas"

El abogado Miguel Ángel Pierri renunció hoy a la defensa de Morena Rial luego de que la Justicia revocara la excarcelación de la influencer por incumplir las normas judiciales establecidas en el caso que investiga el presunto robo a una casa de la localidad bonaerense de Villa Adelina.
El letrado le confirmó a la agencia Noticias Argentinas que dimitió al patrocinio legal de la hija del periodista y conductor Jorge Rial por “no estar de acuerdo en un montón de cosas”. “Incumplió las pautas que le impuso el juzgado, no queremos tener problemas”, remarcó Pierri luego de la detención de Morena.
La captura se concretó este lunes luego de que uniformados de la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad concurrieran a la calle Antezana 570, en el barrio porteño de Caballito, donde se encontraba la joven de 26 años.
La influencer aguardaba a ser atendida por un médico legista perteneciente a la fuerza de seguridad porteña para luego ser trasladada a la DDI San Martín por efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires.
De acuerdo al documento que accedió esta agencia, la influencer no justificó las ausencias de las semanas del 18 al 22 de agosto y del 15 al 19 de septiembre, a la vez que hay faltas de constancias de empleo.
Uno de los requisitos que se le había impuso a la famosa fue la prohibición absoluta para salir del país, permanecer en el domicilio que declaró ante la Justicia (la casa de su hermana Rocío en el barrio porteño de Colegiales) y realizar un tratamiento psicológico.
Además, el fiscal Patricio Ferrari le ordenó acudir cada 15 días a la Secretaría o juzgado que corresponda, evitar contacto con otros de los implicados en el caso, informar a la sede fiscal el teléfono propio cuya geolocalización debe permanecer activa, acreditar medios propios de subsistencia.