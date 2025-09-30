30 de septiembre de 2025 - 23:00

Golpeó a su pareja, difundió sus fotos íntimas y la amenazó de muerte: terminó detenido

El ataque de ira nació producto de las mismas fotos que luego publicó. Ella fue asistida por personal médico, producto de las lesiones visibles que presentaba.

El sujeto la golpeó, amenazó y publicó fotos íntimas.

El sujeto la golpeó, amenazó y publicó fotos íntimas.

Un caso de violencia de género conmocionó a Santiago del Estero, donde un hombre de 34 años fue detenido tras atacar a su pareja y exponer públicamente fotos súper íntimas de ella. El episodio ocurrió en el barrio El Tuscal y terminó con la intervención de la Policía, que lo redujo en el domicilio familiar.

La víctima, una joven de 28 años con hijos en común con el agresor, denunció que además de los golpes fue amenazada de muerte. Según el portal Diario Panorama, las agresiones se habrían iniciado el domingo, cuando el acusado encontró fotos íntimas en el teléfono de la mujer.

El hecho se conoció el lunes por la tarde, cuando personal de la Comisaría N°2 de la Mujer y la Familia acudió a una vivienda de calle Suipacha y Mailín tras recibir un pedido de auxilio. Allí encontraron a la mujer golpeada y redujeron al agresor, que se encontraba en el domicilio.

Cómo inició el ataque

Según relató la víctima, el domingo anterior el acusado había descubierto fotos íntimas en su teléfono y, en medio de un ataque de ira, la golpeó y la amenazó.

Aunque en ese momento no realizó la denuncia, el hombre regresó al día siguiente, volvió a agredirla y le quitó el celular. Acto seguido, publicó las imágenes en redes sociales de la joven y las compartió en distintos grupos, con la intención de viralizarlas.

La fiscal de turno ordenó la inmediata aprehensión del agresor y dispuso que la mujer fuera asistida por personal médico, que le diagnosticó lesiones curables en seis días.

Finalmente, el acusado quedó a disposición de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar.

