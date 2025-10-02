Se metió a robar de madrugada a una agencia de autos y lo detuvieron con un extraño botín

Un robo en un comercio de Godoy Cruz terminó con la rápida intervención policial y la detención del autor.
El hecho ocurrió este jueves alrededor de las 4:15 en una agencia de autos ubicada sobre calle San Martín Sur al 800, cuando un llamado al 911 alertó sobre la situación.
Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 7° sorprendieron al sospechoso y procedieron a su aprehensión. El detenido fue identificado como J.G.G., de 30 años. Durante el procedimiento, la policía logró recuperar los elementos sustraídos: un compresor color naranja y un parlante.
La fiscalía a cargo del Dr. Sebastián Quevedo ordenó que se recepcionara la denuncia de la víctima, identificada como O.F.A., de 54 años, además del desgrabado de las cámaras de seguridad del local. El detenido quedó a disposición de la Justicia con las actuaciones correspondientes.