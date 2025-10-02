Se metió a robar de madrugada a una agencia de autos y lo detuvieron con un extraño botín

Un robo en un comercio de Godoy Cruz terminó con la rápida intervención policial y la detención del autor.

Un robo en un comercio de Godoy Cruz terminó con la rápida intervención policial y la detención del autor.

El hecho ocurrió este jueves alrededor de las 4:15 en una agencia de autos ubicada sobre calle San Martín Sur al 800, cuando un llamado al 911 alertó sobre la situación.

Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 7° sorprendieron al sospechoso y procedieron a su aprehensión. El detenido fue identificado como J.G.G., de 30 años. Durante el procedimiento, la policía logró recuperar los elementos sustraídos: un compresor color naranja y un parlante.