2 de octubre de 2025 - 08:54

Se metió a robar de madrugada a una agencia de autos y lo detuvieron con un extraño botín

Un robo en un comercio de Godoy Cruz terminó con la rápida intervención policial y la detención del autor.

El hecho ocurrió este jueves alrededor de las 4:15 en una agencia de autos ubicada sobre calle San Martín Sur al 800

El hecho ocurrió este jueves alrededor de las 4:15 en una agencia de autos ubicada sobre calle San Martín Sur al 800

Foto:

Imagen ilustrativa
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un robo en un comercio de Godoy Cruz terminó con la rápida intervención policial y la detención del autor.

Leé además

Supermercado El Castillo, blanco de un millonario robo.

Robo millonario a un supermercado: se llevaron la caja registradora, bolsones de mercadería y 60 kg de carne

Por Redacción Policiales
Le robaron al Pulga Rodríguez y la policía descubrió que los responsables eran dos vecinos de 13 años.

Le robaron al "Pulga" Rodríguez y la policía descubrió que los responsables eran dos vecinos de 13 años

Por Redacción Policiales

El hecho ocurrió este jueves alrededor de las 4:15 en una agencia de autos ubicada sobre calle San Martín Sur al 800, cuando un llamado al 911 alertó sobre la situación.

Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 7° sorprendieron al sospechoso y procedieron a su aprehensión. El detenido fue identificado como J.G.G., de 30 años. Durante el procedimiento, la policía logró recuperar los elementos sustraídos: un compresor color naranja y un parlante.

La fiscalía a cargo del Dr. Sebastián Quevedo ordenó que se recepcionara la denuncia de la víctima, identificada como O.F.A., de 54 años, además del desgrabado de las cámaras de seguridad del local. El detenido quedó a disposición de la Justicia con las actuaciones correspondientes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

pampita reacciono al enterarse que el robo de su casa fue realizado por una banda de chile

Pampita reaccionó al enterarse que el robo de su casa fue realizado por una banda de Chile

Por Redacción Espectáculos
Detuvieron a ocho ladrones extranjeros tras un allanamiento por el robo a la casa de Pampita

Detuvieron a ocho ladrones extranjeros tras un allanamiento por el robo a la casa de Pampita

Por Redacción Espectáculos
el llanto de pampita al recuperar los celulares robados con las fotos y videos de su hija

El llanto de Pampita al recuperar los celulares robados con las fotos y videos de su hija

Por Redacción Espectáculos
pampita fue victima de un robo en su casa de barrio parque y sufrio una irreparable perdida

Pampita fue víctima de un robo en su casa de Barrio Parque y sufrió una irreparable pérdida

Por Redacción Espectáculos