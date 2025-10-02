La Corte confirmó la condena contra el empresario que abusó de su sobrina desde los 11 hasta los 19 años

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza confirmó la condena que pesa sobre el empresario Diego D’Ascanio Brandi (48) , quien cumple una pena de 8 años y 6 meses de prisión por abusar sexualmente de su sobrina , cuando la víctima era menor y también cuando ya era mayor de edad.

Diego D’Ascanio -un empresario con negocios en construcción y comercios en Palmares y muy conocido en el ambiente del golf provincial había sido condenado en noviembre de 2024 y ahora la Sala 2 del máximo tribunal mendocino confirmó esa sentencia, con la firma de los magistrados José Valerio y Dalmiro Garay por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser el encargado de la guarda, en concurso real abuso sexual simple ”.

La primera denuncia contra el empresario Diego D’Ascanio -su nombre aparece por expreso pedido de la víctima- fue realizada por la joven en 2019 y después de un largo camino judicial, ya en un segundo debate –el primero se suspendió- en setiembre pasado fue condenado por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser el encargado de la guarda, en concurso real abuso sexual simple. El primer hecho se produjo cuando la niña tenía cerca de 11 años.

Durante el juicio en el que resultó condenado, los jueces Marcelo Gutiérrez de Barrio, Mauricio Juan y Ramiro Salinas lo absolvieron por el delito de promoción y corrupción de menores (la fiscal de Delitos Sexuales Virginia Rumbo también lo había acusado, ya que la denunciante sostuvo que le mostraba imágenes de contenido sexual) y también los jueces lo absolvieron por algunos delitos que prescribieron por el tiempo transcurrido.

El empresario que se encuentra detenido, había sido juzgado por primera vez en junio de año pasado, pero hacia el final del debate, tres jueces decidieron anular el juicio y ordenar otro, algo que la Corte de Mendoza convalidó, aunque sin entrar en la cuestión de fondo, como si lo ha hecho ahora.

La víctima tenía 11 años

En agosto de 2019, una joven denunció a Diego D’Ascanio, por haberla abusado sexualmente. En abril de ese año el agresor sexual fue detenido. En julio de 2021 se le dictó la prisión.

El hombre fue imputado por un delito grave: abuso sexual agravado gravemente ultrajante y promoción de corrupción de menores, ambos cargos agravados por ser encargado de la guarda de la víctima.

Según la denunciante, quien actualmente tiene 27 años, los abusos comenzaron cuando ella tenía sólo 11 años y hasta los 19. En la denuncia la mujer sostuvo que, como su mamá debía trabajar, ella pasaba mucho tiempo en la casa de sus tíos. Y los días en que se quedaba a dormir, el agresor aprovechaba para meterse en su cama y tocarla. A medida que fueron pasando los meses, le mostraba videos en los que mantenía relaciones sexuales con su esposa y le exigía que replicara esas prácticas sexuales.

De acuerdo a la denuncia, el hombre le decía a la niña que no le contara a nadie lo que le hacía, al tiempo que le entregaba costosos regalos con el fin de que guardara silencio.

Lo cierto es que en 2019 la joven decidió contarle a su madre la situación que había vivido cuando era niña a manos de su tío, quien era a la vez su empleador, ya que trabajaba en el local que el acusado tiene en Palmares.

La incorporación de la pericia psicológica en el expediente que investigó la fiscal Rumbo fue una de las pruebas en contra del acusado ya que el relato de la joven indica que es coherente y no fabula.

En junio de 2022 los jueces Aníbal Crivelli, Ariel Spektor y Alejandro Miguel, luego de que declararan todos los testigos –incluso la denunciante- y que la fiscalía, la defensa y la querella realizaran los alegatos, decidieron anular todo, no dictar sentencia por defectos técnicos en la acusación y ordenaron que se realizara un nuevo debate.

Luego, el caso llegó a la Corte provincial que, sin expedirse sobre la cuestión de fondo, abrió el juego para que se haga el segundo debate en el que fue, finalmente, condenado.