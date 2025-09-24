Aprueban dos pedidos de informes para asegurar que menores estén lejos de condenados por abuso sexual

El Senado de Mendoza aprobó dos pedidos de informes , uno para el Ministerio de Gobierno y otro para la Dirección de Deportes , para que se den detalles sobre las medidas de prevención y seguimiento que se realizan en los casos donde se aplicaron sentencias de cumplimiento condicional por abuso sexual contra menores o violencia de genero. Además, pasó a comisión un Proyecto de Ley para especificar y dar mayor claridad en las legislaciones vigentes, a la prohibición de contratación o de contacto de personas con este tipo de antecedentes o en cumplimiento de condena, con clubes deportivos, iglesias e instituciones educativas, entre otras organizaciones.

La sesión se realizó justo el día en que el club Rivadavia Hockey , anunciaba el inició de “clínicas de perfeccionamiento técnico” para jugadoras desde la 9 división dictadas por Walter Conna, quien cumple desde hace poco una condena de cumplimiento condicional por abuso contra una jugadora de 15 años.

La autora de los tres proyectos fue la senadora María Mercedes Derrache (Frente de Todos) quien sostuvo que “en este tema mi primera preocupación es como madre”.

Según la legisladora, el Estado debe respetar la garantía del trabajo, pero la primera obligación es la de proteger a los vulnerables, por lo que debe extremar los controles para evitar cualquier riesgo.

En esencia allí se pide “información referida a las acciones que se han llevado adelante desde el Poder Ejecutivo, en especial el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, ante los casos de abusos sexuales, de violencia u otras actitudes indebidas en instituciones deportivas donde se encuentran niños, niñas y adolescentes”.

Se indica como antecedente que justifica el pedido, “un caso reciente de abuso sexual con condena, por parte de un reconocidísimo entrenador de hockey femenino hacia una menor de 15 años”, que abre los interrogantes de “qué medidas y políticas públicas toma el Estado provincial de manera evitar y prevenir este tipo de delitos”.

Además, se indica que “este caso trascendió aún más cuando el mismo entrenador condenado por la Justicia, y en pleno cumplimiento de su condena es nombrado entrenador de hockey en Rivadavia Hockey Club a cargo de menores de edad. Esta situación nos exige como sociedad, como padres, familia y Estado, tomar medidas y conciencia y todos los recaudos necesarios en cumplir con la prevención y evitar así más casos de abusos”.

Luego se enumeran otros casos similares y sostiene que “es necesario que el Estado se involucre efectivamente en la protección de los menores en nuestra provincia. Debemos garantizar entornos seguros para nuestros niños, niñas y adolescentes lo que pareciera no cumplirse en este caso, incluso cuando la ley Provincial del Deporte y Recreación N°6457 detalla que es deber del Consejo Provincial del Deporte y Recreación colaborar para que se cumplan protocolos de prevención en el deporte”.