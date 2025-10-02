Allanamientos en una galería del Centro: vaciaron dos locales de zapatillas "exclusivas" y de perfumes árabes

Funcionarios de ARCA, con el apoyo de Gendarmería Nacional, acataron una orden federal para allanar dos locales recientemente inaugurados en la Galería Piazza.

Decomisaron dos locales de la Galería Piazza por contrabando de mercadería

Funcionarios de ARCA, con el apoyo de Gendarmería Nacional, acataron una orden federal para allanar dos locales recientemente inaugurados en una reconocida galería céntrica de Mendoza.

El operativo sorprendió a comerciantes y clientes de la Galería Piazza, en calle San Martín 1027, alrededor de las 12.30. Los negocios fueron decomisados en el marco de un operativo por la venta de mercadería "trucha" que, según fuentes consultadas, habrían sido contrabandeadas.

El allanamiento se centró en dos puntos de venta dentro de la concurrida galería. Según las primeras informaciones, uno de los comercios estaba dedicado a la venta de zapatillas deportivas y urbanas, las cuales serían falsificaciones de marcas reconocidas.

El segundo local bajo la mira ofrecía los populares "perfumes árabes", cuya autenticidad también era de dudosa procedencia.

Ambos locales fueron abiertos hace poco tiempo y sus dueños serían chilenos. Promocionaban en redes sociales "productos exclusivos y originales traídos desde Estados Unidos".