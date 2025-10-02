Volcó una trafic sobre Ruta 7, en Uspallata: dos mujeres heridas

Las víctimas fueros asistidas en el lugar en medio de un gran operativo. No cortaron el tránsito.

Accidente en Uspallata: dos mujeres heridas tras el vuelco de una Trafic en Ruta 7

Un grave accidente se registró este jueves en el ingreso a Uspallata, sobre la Ruta Nacional 7, cuando una camioneta Trafic perdió el dominio y volcó sobre su costado derecho.

Según informaron fuentes policiales, el rodado era ocupado por dos mujeres, quienes habrían derrapado antes de volcar. Ambas sufrieron politraumatismo y fueron asistidas en el lugar por personal de emergencias.

Al sitio llegaron ambulancias, Bomberos, efectivos policiales y de Gendarmería Nacional para brindar asistencia y asegurar la zona.