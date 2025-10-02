Volcó una trafic sobre Ruta 7, en Uspallata: dos mujeres heridas

Un grave accidente se registró este jueves en el ingreso a Uspallata, sobre la Ruta Nacional 7, cuando una camioneta Trafic perdió el dominio y volcó sobre su costado derecho.
Las víctimas fueros asistidas en el lugar en medio de un gran operativo. No cortaron el tránsito.
Según informaron fuentes policiales, el rodado era ocupado por dos mujeres, quienes habrían derrapado antes de volcar. Ambas sufrieron politraumatismo y fueron asistidas en el lugar por personal de emergencias.
Al sitio llegaron ambulancias, Bomberos, efectivos policiales y de Gendarmería Nacional para brindar asistencia y asegurar la zona.
Las autoridades trabajan para determinar las causas que provocaron el siniestro vial.