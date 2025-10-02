Triple crimen en Florencio Varela: un avión de la Fuerza Aérea viaja a Perú para traer al ladero de "Pequeño J"

El Ministerio de Seguridad de la Nación confirmó que este jueves a las 11 de la mañana partió un avión de la Fuerza Aérea Argentina rumbo a Lima con una comitiva integrada por siete efectivos de la Policía Federal e Interpol y tres agentes de la Bonaerense , quienes quedarán a cargo del traslado de Matías Agustín Ozorio

El hombre de 28 años es señalado como el ladero de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J” , ambos acusados de ser coautores del triple femicidio narco de Florencio Varela .

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , confirmó la noticia a través de su cuenta de X. Si bien no se precisó la hora de arribo, según Infobae estiman que el avión aterrizará en Buenos Aires alrededor de las 22 horas de este jueves .

El fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas , adelantó que Ozorio será indagado este viernes por la mañana , en el marco de la investigación por el crimen de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) , quienes fueron secuestradas, torturadas y asesinadas en una casa de Florencio Varela.

El Gobierno peruano dispuso la expulsión inmediata de Ozorio, luego de su detención en Lima. El general Óscar Arriola, jefe de la Policía Nacional del Perú, explicó que el trámite administrativo fue resuelto de manera “expedita” tras un pedido formal de las autoridades argentinas.

“Las expulsiones tienen un plazo de 24 horas y son muy céleres. Se trabaja toda la madrugada”, señaló Arriola en declaraciones a RPP Noticias, y confirmó que Migraciones emitió la resolución de expulsión del acusado.

Matías Agustín Ozorio (28), el presunto cómplice del "Pequeño J".

La situación de “Pequeño J”, en cambio, es distinta debido a su nacionalidad peruana. En su caso, deberá atravesar un proceso de extradición, que dependerá de la actuación del Poder Judicial y el Ministerio Público de ese país en coordinación con la Justicia argentina.