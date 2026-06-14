Desarticularon en Godoy Cruz un torneo clandestino de peleas organizado por redes sociales

El evento se promocionaba en Instagram bajo el nombre “El Club de la Pelea” y contemplaba más de treinta enfrentamientos en una finca de Godoy Cruz.

Cayó “El Club de la Pelea”: desactivaron un torneo clandestino antes de su inicio.

Un operativo policial realizado este domingo permitió frustrar la realización de un torneo clandestino de peleas que iba a desarrollarse en una finca de Godoy Cruz y que había sido promocionado a través de redes sociales. La actividad, que no contaba con autorización oficial ni controles de seguridad, preveía la participación de decenas de personas entre competidores y espectadores.

La convocatoria y la suspensión del evento De acuerdo con la investigación realizada por las fuerzas de seguridad, el evento era difundido mediante una cuenta de Instagram identificada como “El Club de la Pelea”. La publicación anunciaba una jornada con más de treinta combates programados y convocaba a participantes para asistir a un predio ubicado en la zona oeste del departamento.

Ante esa situación, efectivos policiales comenzaron tareas de verificación y seguimiento para determinar el lugar exacto donde se desarrollaría la actividad. El procedimiento fue ejecutado por personal de la Jefatura Departamental Godoy Cruz, con apoyo de efectivos de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) y del Cuerpo de Aviación Policial (CAP).

Quince personas fueron trasladadas tras un procedimiento por un torneo ilegal de peleas Quince personas fueron trasladadas tras un procedimiento por un torneo ilegal de peleas. Prensa Gobierno de Mendoza La intervención se concentró en las inmediaciones de una finca situada en el sector de Los Jacarandá y Tiburcio Benegas. Allí los uniformados detectaron movimientos vinculados con la organización del encuentro y la llegada de personas que participarían de los enfrentamientos previstos.

Como resultado del operativo, los agentes identificaron al responsable de la organización y evitaron que la actividad llegara a comenzar.