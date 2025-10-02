2 de octubre de 2025 - 15:09

Abogado de un detenido apuntó contra Lara y dijo que el móvil del crimen fue el robo de "400 kilos de droga"

El letrado de Víctor Sotacuro dejó sorprendidos a todos. "Las otras dos chicas estuvieron en el lugar equivocado en el momento equivocado", afirmó.

El abogado de Víctor Sotacuro apuntó contra Lara y aseguró que el movil del crimen fue el robo de 400 kilos de droga.

El abogado de Víctor Sotacuro apuntó contra Lara y aseguró que el movil del crimen fue el robo de "400 kilos de droga".

Mientras se investiga el triple crimen narco de Florencio Varela, el abogado de Víctor Sotacuro y su sobrina Florencia Ibáñez, Guillermo Endi, aseguró que el trasfondo del caso fue un robo de 400 kilos de droga.

Por Redacción Policiales
"Les voy a dar una primicia. Les voy a confirmar que el móvil fue el robo de 400 kilos de droga. Nadie lo dijo, a mí me sorprendió", dijo Endi en diálogo con Noticiero de la Gente (Telefe), Sus palabras sorprendieron a los periodistas.

La hipótesis del abogado

Ante las preguntas del periodista Paulo Kablan, el abogado detalló: "400 kilos para las villas es normal... Esa droga le faltó a un integrante de una bandita. Si lo comparamos con el fútbol es un equipo de Primera C".

Según su versión, Lara Gutiérrez, la menor de las víctimas con 15 años, mantenía un "affaire" con un integrante de la banda que tenía a su cargo el resguardo de un cargamento. “Esta pobre chica tenía relación con alguien de esa bandita, que era el encargado de guardar ese cargamento que iba de un lugar al otro para no estar siempre en el mismo lugar”, señaló.

El abogado agregó que Lara habría comentado esto a un "noviecito que tendría". "Le dijo que había visto mucha droga y mucha plata en una casa", agregó.

Ese dato habría despertado un plan de robo. "Este chico le dijo: ‘escuchame una cosa, empastillalo que yo entro y sacamos unos pesos’. Por eso se habla de ‘viudas negras’. No puedo confirmarlo, pero si digo que esta chica de 15 años lo duerme a la persona que tenía la droga en su casa, entra esta otra persona y se encuentra con ese cargamento... y le sacan todo".

Según el abogado, "las chicas estaban en el lugar equivocado"

De acuerdo con Endi, el violento ataque fue una represalia contra quien se quedó con el cargamento robado y no contra Lara ni sus amigas, Morena Verdi y Brenda del Castillo.

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes desaparecidas
"Aparentemente, el vuelto era para esa persona que robó la droga, no para Lara. Ella fue usada como señuelo. Las otras dos chicas estuvieron en el lugar equivocado en el momento equivocado", afirmó.

El abogado sostuvo que las torturas habrían tenido como único objetivo recuperar la droga y el dinero: "Por la investigación que nosotros hacemos, y los testimonios de vecinos, el tema era contra la persona que robó la droga, no contra las chicas. El dicho del barrio es que ‘se les fue de las manos’".

Sobre el rol de su defendido, Endi aclaró que Sotacuro fue contratado solo como remisero y negó cualquier relación de su sobrina con la banda.

