El mal momento de un adolescente por su parecido con "Pequeño J": "No puedo salir de mi casa"

El joven contó en un video de TikTok que se aisló y dejó de ir al colegio por los malos comentarios.

En un video publicado en TikTok, el joven relató: “Hoy es martes y recién puedo salir de mi casa. No hablo con nadie, no puedo salir de mi casa”. Según explicó, en los últimos días no asistió al colegio ni mantuvo contacto con otras personas debido a la ola de burlas y comentarios hirientes que recibió.

Lejos de encontrar apoyo, muchos usuarios reaccionaron con risas y mensajes irónicos.

Por tratarse de un menor de edad, y en cumplimiento con las normativas de protección de la niñez y adolescencia, la identidad del adolescente se mantiene en reserva.

Esta mañana un avión de la Fuerza Aérea Argentina partió rumbo a Lima con una comitiva integrada por siete efectivos de la Policía Federal e Interpol y tres agentes de la Bonaerense, quienes serán los encargados de traer a Matías Agustín Ozorio.

El hombre de 28 años es señalado como el ladero del “Pequeño J”, ambos acusados de ser coautores del triple femicidio narco de Florencio Varela.

Según Infobae, estiman que el avión aterrizará en Buenos Aires alrededor de las 22 horas de este jueves.

