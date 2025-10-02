El mal momento de un adolescente por su parecido con "Pequeño J": "No puedo salir de mi casa"

El joven contó en un video de TikTok que se aisló y dejó de ir al colegio por los malos comentarios.

El mal momento de un adolescente jujeño por su parecido con el "Pequeño J": "No puedo salir de mi casa".

Un adolescente de Jujuy atraviesa un momento angustiante luego de que en redes sociales lo compararan con Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, el narco peruano señalado como autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela.

En un video publicado en TikTok, el joven relató: “Hoy es martes y recién puedo salir de mi casa. No hablo con nadie, no puedo salir de mi casa”. Según explicó, en los últimos días no asistió al colegio ni mantuvo contacto con otras personas debido a la ola de burlas y comentarios hirientes que recibió.

Detuvieron en Perú a "Pequeño J" Detuvieron en Perú a "Pequeño J" Lejos de encontrar apoyo, muchos usuarios reaccionaron con risas y mensajes irónicos.

Por tratarse de un menor de edad, y en cumplimiento con las normativas de protección de la niñez y adolescencia, la identidad del adolescente se mantiene en reserva.

