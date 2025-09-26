26 de septiembre de 2025 - 10:01

Luz Tito hizo una importante donación para crear un refugio para mujeres que sufren de violencia

La ex Gran Hermano, que confesó haber sido victima de violencia de género en la adolescencia, señaló que va a cumplir uno de sus sueños.

La ex Gran Hermano donó la casa que ganó para ayudar a las mujeres que sufren de violencia.&nbsp;

Luz Tito, finalista de la última edición de Gran Hermano, decidió donar la casa que obtuvo por quedarse con el tercer lugar del reality de Telefe, para crear un refugio destinado a mujeres víctimas de violencia en Jujuy, su provincia natal.

En un mensaje dirigido a sus seguidores, Luz manifestó su felicidad: "Se me va a cumplir un sueño. Ya he cerrado esto, de poder hacer una ayuda a mujeres. Yo dije que entré a la casa de Gran Hermano para poder ayudar a la gente y que me gustaría hacer esto, que es un refugio para las mujeres que sufren violencia cuando no saben a dónde ir o no pueden y que tengan un lugar acá”.

Luz contó en Gran Hermano que fue abusada en la adolescencia

Durante los primeros días dentro de la casa de Gran Hermano, en una charla con los compañeros de la casa, Tito había contado que su anhelo de ayudar a mujeres se centró en un abuso que sufrió. “Me gustaría que se me abran puertas para el modelaje, que siempre en mi familia me tiraban comentarios y yo lo veía tan lejos. Hoy en día estoy acá, sé que es una puerta enorme”.

“Quiero apuntar a dos lados, ayudar a los niños primero, a las fundaciones y todo eso. Me gusta mucho ayudar. Siempre que podía, desde chiquita, me iba a cuidar a abuelos o a bebés. Después, también me gustaría ayudar mucho a las mujeres, crear un refugio para mujeres”.

Casi en llanto, contó que fue abusada: “En un momento abusaron de mí sexualmente y cuando no sabía dónde ir, me hubiera gustado mucho tener un lugar o apoyo y todas esas cosas. Apuntaría ahí, no por mí, sino por más mujeres también que callan, sobre todo acá en la Argentina”.

